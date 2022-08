AMLO recomienda a Laura Zapata "que lea" para no ser racista y clasista

"Les recomendaría yo a esta señora que lea a Bonfil Batalla, que lea El México profundo; que lea a Fernando Benítez, para tener más sustento y apreciar lo que somos, la grandeza de México, y no actuar así"

"Y lo otro, no ser ofensivos, no humillar a nadie, no ser clasista, sentirse superior", pidió el presidente a la actriz y añadió: "Pero esto existe desde hace mucho tiempo, y era peor antes (...) Nuestro proceso ha sido muy cruel para con los de abajo, de mucha humillación".

Sobre esa mentalidad dijo: "es una explotación que se tiene que acompañar de un pensamiento, de una ideología que justifica el abuso, que justifica la opresión: ´¿Por qué te tengo que respetar, si tú eres un naco? Yo no, yo...´ Si no soy de sangre azul... ´Ya estudié, ya tengo maestría, ya tengo doctorado, y además estudié en el extranjero, y eso me permite poder decir que soy más que tú´, porque es como un título nobiliario.

"Y si se tiene un poco de dinero, pues lo mismo, ´soy de la sociedad, soy famoso y puedo maltratar a cualquiera´", aseveró.

El mandatario federal aseguró que hay millones de personas que piensan que los mexicanos son flojos "y desde luego que eso no es cierto, el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo, pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte".

Expuso el ejemplo de los mexicanos migrantes, que envían remesas que este año llegarán a 60 mil millones de dólares.

"A lo mejor la señora no sabe que ese es el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos. Eso, los migrantes, y aquí pues hay más de 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social, y cuántos buscándose la vida en la economía informal. Este es un pueblo muy trabajador que ha podido, por eso y por sus culturas, resistir todas las calamidades".

Depende de un proceso de concientización erradicar esas formas de avalar el racismo y el clasismo, consideró.

En una entrevista con Carlos Alazraki en Atypical TeVe, en Youtube, la hermana de la actriz y cantante Thalía arremetió contra el presidente López Obrador y sus seguidores, generando reacciones de toda índole por asegurar que México es un país "de huevones, de estira la mano".

"Y lo que opina la señora a la que hiciste referencia, de que los mexicanos son flojos, millones de gentes piensan así. Y desde luego que eso no es cierto, el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo, pero ese es el clasismo.

AMLO responde a Carlos Alazraki y a Laura Zapata



"Racismo soterrado"

En su respuesta sobre las afirmaciones de Laura Zapata, el presidente consideró que el racismo ha existido siempre, nada más que permanecía en los últimos tiempos soterrado. "Cuando se da este proceso de transformación empieza a emerger y hay todas las expresiones que conocemos", afirmó.

En ese contexto pidió que se pusiera en la pantalla uno de los murales de Calakmul: "no hay ninguna razón para que alguien se sienta superior y que exista este racismo, en el caso de la discriminación a la población indígena".