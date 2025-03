Profeco clausura 4 gasolineras en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO.- Profeco clausuró temporalmente 4 gasolineras en Chiapas y presentó una denuncia ante la FGR en contra de una estación de servicio que no despachaba "litros de a litro".

Durante un operativo, en el que se visitaron 6 estaciones de servicio de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, se inmovilizaron en total 41 módulos para despachar el combustible.

Uno de los establecimientos revisados fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"En la gasolinera ubicada en avenida Central Oriente No. 1390, en Tuxtla Gutiérrez, se procedió a inmovilizar un instrumento de medición por vender 935 mililitros en vez de un litro completo, debido a ello se realizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por dar 65 mililitros menos", se detalló en un comunicado oficial.

En cuanto a la estación ubicada en Libramiento Norte Poniente No. 245 en Tuxtla Gutiérrez, le fue impuesta la exigencia de presentar el documento original de autorización emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En una estación de Gasolina y Lubricantes Paso Limón, en Libramiento Norte Oriente No. 2830, Tuxtla Gutiérrez, "se inmovilizaron cinco instrumentos al no coincidir con los registros electrónicos por no cortar el suministro de gasolina después retirar la manguera del tanque del vehículo en un tiempo menor a 80 segundos" y como medida de seguridad, fue clausurada.

Otros de los establecimientos, ubicados en Tuxtla Gutiérrez, se cerraron temporalmente por la capacidad del tanque de gasolina Magna por ser mayor a lo autorizado y por no mostrar la información en pantalla en caso de quedarse sin luz, según se explicó en el comunicado.

Además, en la estación ubicada en Libramiento Sur Poniente 1570 "los responsables de la instalación presentaron una autorización de operación local sin vigencia, lo que derivó en la imposición de una clausura temporal total".