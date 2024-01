Se deslindan 'Los Rusos' de ataque y extorsiones en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.-"Los Rusos", célula criminal que opera en Acapulco, Guerrero, se deslindó de ataque y extorsiones en contra de choferes de camiones del transporte urbano de la ciudad.

En mantas colocadas en diversos puntos del puerto, esa organización acusó a otra célula rival de cometer esas acciones y llamó a las autoridades a actuar en consecuencia.

"(Las extorsiones) son producto de que no saben vivir bien si no es de ustedes, de la población que no tiene forma de defenderse", se lee en los mensajes.

El grupo solicitó a los medios de comunicación no mal informar ni señalarlos por la racha de violencia por la que atraviesa Acapulco, azotado además por el huracán "Otis" en octubre pasado.

"Ni nos avienten la culpa de cosas que no hacemos, y demostrado está, ustedes, gobierno, saben perfectamente quien cobra esa llamada cuota, nosotros no tenemos necesidad de molestar a nadie.

"Nos deslindamos de los actos de terrorismo", afirmó ese grupo delincuencial, que advirtió una cacería contra integrantes de la célula antagónica.

El pasado jueves, un grupo armado atacó a balazos una terminal de transporte público en el centro de Acapulco, con saldo de un chofer herido y una unidad incendiada.

Los delincuentes dispararon en repetidas ocasiones contra las instalaciones, por lo que los choferes -que se preparaban para salir a ruta- corrieron para intentar resguardarse; sin embargo, uno de ellos fue alcanzado por una bala.

Fue así que, por temor a más ataques, se suspendieron las salidas de camiones y combis a diversas rutas, entre ellas Hospital-Centro; Mozimba-Caleta; Fovissste-Caleta; y Caleta-Centro.

No obstante, miles de acapulqueños se quedaron varados por varias horas en espera del transporte público, pues no estaban enterados de lo sucedido.

En redes sociales, se divulgó un mensaje en el que aseguran que los ataques a choferes se deben a que el presunto líder de la organización criminal de "Los Rusos", Orlando Rodríguez, exige una cuota semanal.

"Acaba de ser balaceado un urbanero. Haga algo señora Gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) contra estos criminales, Jesús Orlando sigue libre sin que usted mueva un dedo para su detención", escribió un usuario en Facebook el día de los ataques.