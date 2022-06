Abre AMLO el baile de la sucesión 2024

Ante las dificultades de la alianza opositora y la falta de liderazgo claro, todos los focos se concentran en los precandidatos del Movimiento Regeneración Nacional, el partido que sostiene al Gobierno. Los principales dirigentes determinados a competir ya han comenzado, de facto, su campaña y hasta han aprovechado los mítines previos a las elecciones del domingo para fortalecer su perfil nacional. La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, son los dos nombres favoritos y encarnan respectivamente, según un análisis extendido, el espíritu puro y pragmático de la Cuarta Transformación. A ellos se suman el jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, e incluso el secretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco. Adán Augusto López, un veterano político muy próximo a López Obrador.

QUE NO HAYA TAPADOS

Pese a las objeciones de un sector de la formación encabezado por Monreal y que ve arriesgado para la estabilidad de Morena emprender una sucesión adelantada, el presidente defiende la elección de los tiempos. "Yo creo que es parte del cambio, que no haya tapados, que se pueda transparentar todo y que sea el pueblo el que elija a los candidatos. Es que, de veras, es una herencia también de décadas. Esto empezó, lo del tapado, en 1880 cuando llega por primera vez Porfirio Díaz con la bandera de la no reelección. Todavía gente cercana a nosotros no lo creen, están esperando una señal. Pues se van a quedar sentados", ha comentado. Su tesis es que quien quiera participe al proceso interno, que se dirimirá a través de una encuesta a simpatizantes, en ningún caso, ha asegurado, con unas primarias.