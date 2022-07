Abogó AMLO por Assange ante Biden; le dejó una carta

Julian Assange, quien es requerido por las autoridades de EU por 18 cargos, incluida la acusación de espionaje, fue defendido por el Mandatario federal quien consideró que extraditarlo significaría una afrenta a la libertad de expresión.

"Le dejé una carta al Presidente Biden explicándole que (Assange) no cometió ningún delito grave, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y que detenerlo iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad", comentó López Obrador.