Ningún presidente nos ha apoyado, dicen migrantes mexicanos a Xóchitl

CIUDAD DE MÉXICO

En este sentido, lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no los haya defendido de las agresiones que sufrieron por parte del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Videos publicados en redes sociales por los migrantes dan cuenta del desayuno que el pasado sábado sostuvo en Nueva York la virtual candidata presidencial con trabajadores migrantes mexicanos.

En uno de los videos se escucha la participación de Francisco Ramírez, originario de Tasquillo, Hidalgo, quien se autodefine como "el mejor albañil de Nueva York", a donde llegó hace 30 años.

En su intervención, señaló que no comulga con ningún partido político y confiesa que nunca ha votado en su vida ni piensa hacerlo, pero le dice a Gálvez Ruiz que "quizás si usted me convence lo puedo hacer".

El connacional recordó que en 2017 protestó durante la visita del entonces precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador por no defender a los mexicanos ante los ataques del expresidente Donald Trump.

"En 2017, al igual que usted, vino Manuel López Obrador a Manhattan, según a defendernos de los abusos de Donald Trump. Le hicimos una acción, le detuvimos su evento porque consideramos que es un mentiroso. Lo que él vino a generar fue división, lo que ustedes vieron ayer con la protesta (contra Xóchitl Gálvez) y las agresiones que sufrieron, multiplíquenlo por 100, nos lo hicieron a nosotros", señaló.

"El presidente López Obrador en aquella acción fue el primero que fue a sus redes sociales a acusarnos de que nos mandó el PRI a disolver esa acción en 2017. Él generó la violencia que sufrimos después y la violencia que ustedes vieron ayer sin argumento, sin pruebas de lo que está pasando", apuntó.

Señaló que incluso en Nueva York vive el padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, "y hasta ahorita ha dejado Manuel López Obrador ese legado, nunca cumplió ni con los 100 abogados que él iba a darnos para defendernos, ni tampoco fue a reclamarle a Trump por maltratarnos. Lo que sí fue a hacer en la Casa Blanca en una de sus visitas, fue agradecerle, porque Trump, según él, nos trataba con dignidad y respeto".

Francisco Ramírez reconoció que la comunidad mexicana en Nueva York está dividida.

"No estoy con ningún partido político, allá afuera ya están pensando como ayer me estaban diciendo a mis compañeros que yo soy infiltrado. Yo no soy infiltrado ni tampoco le voy a hacer a nadie la campaña. He visto durante toda mi vida a todos los presidentes, los políticos han prometido, tienen muy buena palabra y ninguno ha cumplido y por eso estamos acá nosotros", reprochó.

El migrante insistió en que es apartidista y recalcó que su trabajo por la comunidad mexicana en Estados Unidos ha sido reconocido en diversos medios de comunicación.

"Muchos me conocen aquí, mi trabajo ha sido documentado en el New York Times, ha sido documentado en Al Jazeera, ha sido documentado en la Prensa Asociada y ninguno me ha vinculado con un pago, mi trabajo es donado. Tiempo, dinero y esfuerzo hago en mi trabajo, los compañeros me conocen, pueden dar testimonio", finalizó.