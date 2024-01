Acusa Samuel a PRIAN de vandalizar camiones nuevos

MONTERREY, NL

En un evento en San Bernabé donde se entregaron 85 nuevas unidades, el Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, reveló que los camiones nuevos están siendo vandalizados.

"Sabemos que hay gente que incluso está apedreando las unidades", reveló Villarreal.

"Gente que son los que no quieren que prospere Nuevo León señor Gobernador, tenemos esa noticia, hay en zonas de la Ciudad que sabemos quiénes son y se esconden tras la sombra, ya sabemos son los del PRIAN que están vandalizando las unidades, están quebrando los vidrios".

Durante su discurso, el Gobernador Samuel García, apuntó a que gente ligada a priistas y panistas están atacando las nuevas unidades para sacarlas de circulación.

"Fíjense lo idiota que tienen que estar, vandalizan los camiones nuevos con el único afán que tengamos que sacarlos de circulación para arreglar el vidrio", reclamó García.

"Ahí está la gente haciendo fila con el frío, después de 30 años que llegan camiones nuevos y no chatarra como los tenía el PRIAN, es tanta su envidia que los cristalean los cabrones para sacarlos de circulación.

"No se van a salir con la suya, tenemos refacciones de a madre, no van a sacar ni un camión y los vamos a agarrar y meter a la cárcel porque ya Nuevo León ya no quiere saber nada del PRI y del PAN, vamos a sacar a la vieja política este verano, ¿me ayudan?, ¿amarrado?".

Al ser cuestionado en entrevista sobre qué pruebas tenían para determinar que los ataques estaban ligados al PRIAN, el Ejecutivo se limitó a decir que han detectado que es gente que usa la "vieja política".

"En las paradas que nos cristalearon hemos detectado en operativos gente que usa la ´vieja política´ nomás para estar haciendo daños", dijo García.

"Ya los vamos a agarrar, con todo el rigor de la ley, no se vale que con unidades nuevas, que no están baratas, estos idiotas las estén vandalizando".

Por separado, José Manuel Valdes, director del Instituto de Movilidad, afirmó que suman decenas de camiones nuevos que han sido dañados en vidrios y tan sólo el sábado fueron afectadas cuatro y unidades.