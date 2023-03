Adelanta Creel rechazo a Presidencia del INE pro 4T

El próximo domingo se deben dar a conocer los nombres de las quintetas para cubrir 4 vacantes en el INE, incluida la Presidencia del Consejo General.

Santiago Creel celebró que los coordinadores parlamentarios hayan acordado impulsar que sea una mujer la que presida el Instituto.

Se pronunció a favor de que siga la negociación para alcanzar mayoría calificada para los cuatro nombres que presente la Jucopo al pleno, el próximo 30 de marzo.

Sin embargo, advirtió que, si se promueve un nombre de mujer vinculada al Gobierno o Morena, no se logrará la mayoría calificada.

"Pues mira, si llega alguien de la 4T, pues no va a haber mayoría calificada, tal cual, simple y llanamente.

"O sea, si alguien llega con un sesgo partidista, pues difícilmente los grupos parlamentarios van a votar por quienes no son parte de esa coalición, por alguien que tenga un sesgo o una afiliación, o ex filiación partidista", aseveró en conferencia de prensa.

"La tómbola es como decir 'no pudimos, no ejercitamos la política', que es nuestra responsabilidad, que no representamos al pueblo que fue a votar por nosotros y nosotros, a la Pilatos, nos lavamos las manos y que sea la suerte, no", consideró el legislador del PAN.