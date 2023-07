Reaparece Anaya, insta a electores a participar

El político opositor, que se fue de México por las acusaciones del ´caso Odebrecht´, ha hecho un llamado a los electores para que participen en el proceso de selección del movimiento opositor Frente Amplio por México, que reúne al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y organizaciones civiles. Anaya ha advertido a sus seguidores en un video publicado en Twitter que "no nos podemos equivocar" en la elección de quien se enfrentará al candidato que resulte ganador de la encuesta que promueve el oficialismo para elegir a quien aspira a sustituir al presidente Andrés Manuel López Obrador. "Es una oportunidad histórica. No nos podemos equivocar en esta elección. Tenemos que elegir y apoyar a la persona que le pueda ganar a Morena y que pueda hacer un buen gobierno", ha dicho Anaya.

El político conservador ha iniciado su mensaje criticando el proceso de selección de Morena, el partido fundado por López Obrador. Ha dejado entrever que el sistema elegido por el oficialismo es una mera fachada y que la decisión de quien será el aspirante a la Presidencia ya ha sido tomada por el mandatario mexicano.

"La cosa está muy clara: en Morena no hay democracia. Desde hace mucho López Obrador decidió quién va a ser la candidata de Morena", ha afirmado Anaya, quien aunque no menciona directamente a Claudia Sheinbaum sí muestra su foto en el video colgado en Twitter. Anaya asegura que la selección del candidato de la oposición es democrática, porque "la decisión será de la gente". Es por eso que el político hace un llamado a los electores a registrarse para participar en el proceso.

"Si quieres que se acabe la inseguridad, si estás harta de vivir con miedo, si has padecido un sistema de salud roto, si eres orgullosamente aspiracionista, porque aspiras a una vida mejor para ti y para tu familia, pon tu granito de arena para que elijamos a la persona que pueda hacer todo esto realidad", ha dicho Anaya.





El excandidato presidencial no aparecía públicamente desde febrero, cuando se le vio en un evento de precampaña del Partido Acción Nacional (PAN) en Estados Unidos. Anaya, quien era considerado el líder de la oposición, decidió dejar México en agosto de 2021 para evitar ser "víctima" de lo que ha considerado una persecución en su contra liderada supuestamente por el presidente López Obrador. "Me exilio para poder seguir luchando", aseguró Anaya. La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra el político por haber recibido un supuesto soborno por el cabecilla de la rama mexicana del caso Odebrecht, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. La investigación por los sobornos millonarios de Odebrecht se ha convertido en el caso emblema en la lucha contra la corrupción bajo el actual Gobierno. "El exilio es la única alternativa para poder seguir luchando porque dejarte encarcelar por un autócrata, muchas veces significa perder la batalla. Y que te quede bien claro Andrés Manuel, yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando", dijo Anaya en un vídeo en el que anunciaba su exilio.