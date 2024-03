Sheinbaum cuestiona portazo de normalistas a Palacio Nacional

En ese sentido, Sheinbaum aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene diálogo con los padres de los 43 estudiantes, "hay investigación, y están presos los militares y el responsable de la llamada 'verdad histórica'".

"El Presidente ha recibido varias veces a las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa, incluso se va a reunir con ellos próximamente. Ha habido una investigación profunda del caso (...) Si no hubiera diálogo, si no hubiera investigación, si no estuviera preso el Procurador que inventó la verdad histórica; por eso se dice que hay una provocación, porque no se entiende por qué hayan roto la puerta del Palacio Nacional", mencionó.