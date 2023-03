Reconoce Congreso a mujeres destacadas de Jalisco 2023

GUADALAJARA, Jalisco

Así como María Abigail Agredano Sánchez, María de Lourdes Jiménez Íñiguez, María Alcaraz Martínez, Angelina Jara Robles, Georgina Gómez Oceguera, la fallecida María del Rocío García Gaytán, y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo AC.

A nombre de García Gaytán, el reconocimiento fue recibido por su hermana, María Esther Schoenleben Gaytán.

"Mi hermana, María del Rocío García Gaytán, hoy fallecida, recibe el reconocimiento Hermila Galindo Acosta, por su destacada lucha a favor de los derechos humanos de las mujeres", dijo durante la sesión de Pleno donde se otorgaron los reconocimientos este miércoles.

"Ella fue regidora en Puerto Vallarta, después diputada local donde impulsó la creación de la entonces Comisión de Equidad de Género; y puso sobre la mesa la primera iniciativa a nivel nacional en materia de violencia intrafamiliar. Posteriormente, fue diputada federal, fundó el Instituto Jalisciense de las Mujeres", agregó.

Durante la entrega de reconocimientos la diputada panista Claudia Murguía, quién previamente votó en contra de llamar a comparecer a funcionarios estatales por el presunto abuso sexual de tres custodias en Puente Grande, habló de las conquistas sociales de las mujeres.

"Las herramientas y las acciones llevadas a cabo por los Gobiernos en favor de las mujeres, son en su gran mayoría resultado del empuje, la perseverancia y la insistencia de nosotras mismas", dijo la legisladora.

"Si hablamos de que las mujeres ya tenemos el poder es porque antes no lo teníamos, no lo ejercíamos y teníamos que ir a conquistarlo; y las conquistas han hecho que poco a poco las mujeres efectivamente tengamos y ejerzamos el poder, poder que siempre estuvo ahí, que siempre nos correspondió como seres humanos, que no le arrebatamos a nadie y que no es exclusivo de nadie".