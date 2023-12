AMLO dedica corrido de los Tigres del Norte a Greg Abbott

CIUDAD DE MÉXICO

"Cada vez están perdiendo más fuerza esas medidas que toman, muy inhumanas, muy autoritarias. Se les olvida que esa gran nación, que es Estados Unidos, se desarrolló por el esfuerzo, por el trabajo de los migrantes de todo el mundo", dijo.

Refirió que Texas fue parte de México y hay muchos habitantes actuales que tienen apellidos de nuestro país, por sus antepasados mexicanos.

"Y en el caso de Texas, donde este señor actúa de manera racista, pues Texas era de México. A lo mejor él no lo sabe, pero cuando Texas pertenecía a México, allá nació Ignacio Zaragoza. Le voy a mandar el corrido de Los Tigres del Norte, ese que dice: yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó", comentó.

Añadido que le propuso al presidente Joe Biden reforzar su plan migratorio.

"A lo que ya venimos haciendo, lo vamos a reforzar, todo lo que podamos para ayudar, a qué se mantenga el flujo, pero ordenado. Es que hubo, en los últimos tiempos, un crecimiento más allá de lo normal. Y entonces ellos tienen capacidad para entregar visas de trabajo, de acuerdo con su plan, a razón de mil diarias, pero se saturó, se les comentó y se les convierte en un problema, tuvieron que detener el transporte de trenes y cerrar, pero ya estamos resolviendo", dijo.