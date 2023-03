Los fallos del Poder Judicial que enojaron a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

Si bien Andrés Manuel López Obrador prometió a su llegada a la presidencia que mantendría una relación respetuosa y de autonomía con el Poder Judicial, durante casi toda su administración ha lanzado críticas y ataques contra los ministros, magistrados y jueces.

En la más reciente de sus embestidas, acusó que, tras la elección de la Ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, en enero pasado, se desató una ola de sentencias favorables a acusados en casos de alto perfil, y describió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como un florero que está de adorno.

Apenas llegó la nuevo presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos

delincuentes", dijo el mandatario en referencia al caso de Rosario Robles y la Estafa Maestra.

LOS FALLOS DE JUECES

Cabeza de Vaca

El más reciente disgusto que ha tenido López Obrador contra el Poder Judicial se desató luego que un juez federal instruyó el pasado 28 de febrero cancelar la orden de aprehensión girada en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex Gobernador de Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de 42.1 millones de pesos en la venta de un departamento en Santa Fe.

El Juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió un amparo que ordena anular el mandamiento de captura librado el 4 de octubre pasado contra Cabeza de Vaca.

Según el juez de amparo, la pertenencia a un grupo criminal, un supuesto hecho por el que se fincó el delito de delincuencia organizada, no acredita de forma automática el lavado de dinero.

En respuesta, López Obrador afirmó que la decisión del juez era parte de la decadencia del Poder Judicial, y describió al organismo como un adorno.

ROSARIO ROBLES

El pasado 24 de febrero un juez absolvió a la ex Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, en el proceso de la Estafa Maestra, al concluir que los hechos que le atribuyeron no son delito y deben ser sancionados por la vía administrativa.

El juez de control Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat argumentó que, conforme a los lineamientos del amparo que otorgó un tribunal colegiado a la ex funcionaria, en este asunto se debe aplicar una norma administrativa y no la penal.

Los hechos atribuidos a María del Rosario Robles Berlanga en el auto de vinculación a proceso estimo que debe optarse por aplicar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", sentenció el juez.

LINDA CRISTINA PEREYRA

Otra resolución que también molestó al Presidente López Obrador fue la decisión de desbloquear las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra Gálvez.

López Obrador acusó que una tesis del ex Ministro Eduardo Medina Medina fue empleada por jueces para poder desbloquear 18 millones 917 mil 932 pesos, del total de los 25 millones 920 mil 195 congelados, de las cuentas bancarias de la esposa de García Luna.

Esa tesis es la que utilizan para darle la libertad a las cuentas o liberar las cuentas que estaban congeladas de la esposa de García Luna. Que no se pueden congelar cuentas si no hay una solicitud del extranjero, o sea, una franca intromisión a la independencia y la soberanía del País. Entonces, como no lo pidieron del extranjero, no se puede llevar a cabo la retención o congelar esas cuentas, pero todo está así, y sí se requiere un cambio, y hay que seguir denunciando, y dando a conocer los nombres de los que actúan de esta manera", dijo.

RAMÓN SOSAMONTES

Ramón Sosamontes, ex Jefe de la Oficina de Rosario Robles en la Sedatu y laSedesol, libró este 1 febrero el caso de una contratación supuestamente ilegal de 203 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.

Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, dictó la no vinculación a proceso en favor del ex funcionario, al estimar que no hay elementos para acreditar el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, confirmaron fuentes judiciales.

LOS CIENTÍFICOS DEL CONACYT

En una audiencia celebrada el pasado 13 de enero, un juez federal puso fin a la persecución contra otros cinco científicos del Conacyt acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero, un asunto que lleva más de 16 meses y que involucra a 31 personas.

Se trata de Julia Tagüeña Parga, José de Jesús Franco López y Gabriela Dutrénit Bielous, ex titulares del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), así como Teresa de León Zamora, directora de Comercialización de Tecnologías del Conacyt, y Marcial Bonilla Marín, ex secretario académico del Instituto Potosino de Investigación Científica.

CASO AYOTZINAPA

Ramón Sosamontes, ex Jefe de la Oficina de Rosario Robles en la Sedatu y laSedesol, libró este 1 febrero el caso de una contratación supuestamente ilegal de 203 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.

Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, dictó la no vinculación a proceso en favor del ex funcionario, al estimar que no hay elementos para acreditar el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, confirmaron fuentes judiciales.

Otra resolución que hizo molestar al Presidente fue la decisión que tomó el juez Samuel Ventura Ramos de poner en libertad presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Tenemos diferencias con el Poder Judicial, ahora mismo se están expresando por la actitud del juez, que ha dejado en libertad a presuntos implicados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Un juez, de esas cosas también extrañas, aunque sean legales, de Tamaulipas y vamos a presentar, porque sí podemos hacerlo, pues una queja a la Judicatura del Poder Judicial", expresó el 15 de septiembre de 2022.

El 2 de septiembre de 2022, Mejía Berdeja también exhibió los nombres de algunos jueces que, de acuerdo con López Obrador, sus resoluciones pusieron "en peligro la seguridad pública".

El ex Secretario de Seguridad Pública dijo ese día que a finales del mes de agosto el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México evitó la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

También señaló a Daniel Ramírez Peña, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, por no vincular a proceso a José Bernabé, alias "La Vaca", señalado como presunto principal generador de violencia en Colima.

En la misma conferencia también fueron evidenciados Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; así como los jueces de control Sergio Rodarte Oliva, en Zacatecas, y Carlos Gallegos Arellano, tras dejar en libertad a a Edwin Omar "N" alías Minimix o El Mini, quien presuntamente participó en el asesinato de Sergio Ortega Escobar, jefe de grupo de la Policía Investigadora de la Fiscalía de Colima.

LAS RESOLUCIONES DE MINISTROS

PRISIÓN PREVENTIVA

López Obrador calificó como una vergüenza el análisis que la Suprema Corte llevó a cabo para la eliminación de la prisión preventiva, en noviembre de 2022.

"Es muy lamentable, es una vergüenza, con todo respeto. Imagínense, los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco", expresó.

El Poder Judicial no (debe) tomarse atribuciones que no le corresponden no se puede anular un artículo de la Constitución para eso están los legisladores. Por eso existe la división el equilibrio entre los poderes", dijo.

COSSÍO DÍAZ

El 15 de marzo de 2021, López Obrador exhibió en su conferencia matutina al Ministro de la Corte José Ramón Cossío luego que votó en contra del proyecto para declarar como responsables de violaciones graves de derechos humanos a diversas autoridades del Instituto Médico del Seguro Social (IMSS) en Sonora y Hermosillo, por el caso del incendio de la Guardería ABC, entre otros ejemplos que también expuso el Mandatario.

LEY DE SALARIOS MÍNIMOS

Cuando los ministros frenaron temporalmente la llamada "ley de salarios máximos" con la que ningún funcionario público podría percibir más que el titular del Ejecutivo en mayo de 2020, López Obrador también arremetió contra ellos.

Ayer no me gustó, lo digo de manera franca, abierta, con todo respeto, la decisión que tomaron en la Suprema, de conceder a un organismo autónomo que sus funcionarios puedan ganar más que el presidente de la República. No sé cuál fue la interpretación que se utilizó, cuál fue la justificación. Mientras yo esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro cómo está en el artículo 127 de la Constitución, podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro", advirtió.

ENTRE OTROS FALLOS

Los jueces federales Martín Santos y Francisco Javier Rebolledo suspendieron, por tiempo indefinido, el programa piloto para aplicar en 960 escuelas el nuevo Plan de Estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para preescolar, primaria y secundaria.

Los jueces federales Roberto Fraga y Martín Santos declararon inconstitucional el decreto presidencial que prohíbe de manera absoluta la circulación y comercialización de cigarros electrónicos en todo el País.

La jueza Yadira Medina Alcántara ordenó al Gobierno restaurar el programa Escuelas de Tiempo Completo, cancelado a principios de 2022 y que desde 2008 permitía dejar a los alumnos en horarios extendidos y con alimentos incluidos, facilitando el trabajo de los padres.

El juez Adrián Novelo concedió suspensiones contra todo el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, por la falta de Manifestación de Impacto Ambiental.

El Juez Especializado en Competencia Económica, Ramón Lozano, otorgó una suspensión definitiva a Iberdrola contra la multa que le impuso la Comisión Reguladora de Energía por 9 mil millones de pesos.

El Juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió suspensiones contra la compra de gas natural a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Juez Francisco Javier Rebolledo suspendió el decreto de AMLO contra el empleo de glifosato en la industria agrícola.Los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Manuel Gómez Fierro concedieron suspensiones contra la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los productores privados.