Darán seguimiento "caso por caso" a afectados en Mixcoac

CIUDAD DE MÉXICO

"Se tiene que apoyar íntegramente, hay que ver cada caso. Como te decía, hay inmuebles que son unifamiliares, hay inmuebles que son multifamiliares, hay que ver cada una de las situaciones (...) siempre se trabaja buscando la seguridad estructural en su conjunto" afirmó.





Algunos de los vecinos de la zona de Mixcoac afirmaron que, luego de las reuniones con Protección Civil, el Gobierno central y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se otorgarán apoyos de hasta 200 mil pesos para las casas afectadas, pero esto no incluía negocios y locales comerciales.

Este es el caso de Pedro Espinosa, dueño de un local en Mixcoac, que se ha visto afectado por los microsismos. "No me dejaron participar en el beneficio porque dijeron que solo en viviendas, no en locales comerciales", dijo.