Desaparecen 7 mujeres

Celaya, Gto.

Paulina Berenice Reséndiz, de 25 años; Mariana Gutiérrez, de 19; Yoselin Daniela Zamorano, de 20; Sandra Daniela Paredes, de 24; Gabriela Barbosa, de 48, y Rosa María Pérez desaparecieron el 7 de marzo.

A través del Protocolo Alba del estado de Guanajuato se emitieron los seis boletines informativos sobre la desaparición de las mujeres; sin embargo, se desconoce la información precisa del momento en que fueron vistas por última vez.

Reportes extraoficiales apuntan que estaban juntas o al menos muy cerca una de otra cuando desaparecieron.

En redes sociales se ha esparcido el rumor que se encontraban camino a San José de Guanajuato, cerca del fraccionamiento Álamo Country Club, sin que las autoridades hayan confirmado información oficial al respecto.

"Hoy es el cuarto día sin saber de ti, mamita; te necesitamos como no tienes idea. No pierdo la esperanza de volver a verte, abrazarte y no soltarte", escribió en una publicación en redes la hija de Rosa María Pérez.

"Algo dentro de mi corazón me dice que aún estás bien; le ruego tanto a Dios poder encontrarte, poder saber que estás bien. Ya quiero despertar de esta pesadilla y regreses a casa, no me cansaré de buscarte hasta encontrarte", agregó.

"Mi mamá está desesperada buscando cualquier información sobre ella, pero nadie la ha visto. Ese día llevaba puesto un vestido negro rayado con blanco y zapatillas negras", escribió un familiar de la joven Sandra Daniela.

De acuerdo con familiares de Yoselin Daniela Zamorano, la joven salió de su casa con unas amigas el día martes y ya no regresó. Ella es originaria de Celaya y expresaron que temen por su salud, ya que hace tan solo dos meses dio a luz a su bebé.

Este sábado, Protocolo Alba difundió la ficha de otra mujer desaparecida más, identificada como Sandra Martínez Cruz, de 31 años.