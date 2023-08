´Nunca me burlé de 5 jóvenes desaparecidos´: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respondido este viernes a las críticas surgidas después de que respondiera con un "no oigo" y un chiste a las preguntas de los periodistas acerca de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. "Quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una burda manipulación [...] Todo [fue] una mentira, una infamia [...] No me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho", ha expuesto nada más iniciar su conferencia de la mañana. El mandatario ha cargado también contra el bloque conservador y los medios "vendidos", quienes, en sus palabras, "dieron vuelo a esta calumnia". En su intervención, ha asegurado que el Ejecutivo atiende el tema, y que hay un grupo de especialistas encargándose del caso.

#Nacional | El presidente @lopezobrador_ negó que se haya burlado de la situación de los 5 jóvenes desaparecidos en #LagosDeMoreno, #Jalisco, y culpó a medios de comunicación de replicar y distorsionar el mensaje. pic.twitter.com/gcxVr0yq6p — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) August 18, 2023

La desaparición de cinco jóvenes el pasado viernes ha dado lugar a una trama protagonizada por la crudeza y las macabras imágenes difundidas sobre cinco jóvenes, que fueron reconocidos por sus familiares (de acuerdo a la Fiscalía). En una fotografía aparecen amordazados y golpeados, pero vivos; y en el video que la acompaña, pueden observarse el terror: dos cuerpos, con playeras blancas, ensangrentados tirados en el suelo, y uno de los chicos obligado a golpear y acuchillar a otro al fondo. Al finalizar su conferencia del miércoles, varios periodistas que se encontraban en Palacio Nacional preguntaron al presidente acerca de este suceso que ha conmocionado al territorio de Jalisco. El mandatario respondió "no oigo", y contó un chiste de un hombre que fingía no escuchar a su esposa. "Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada. Tan es así que por eso conté ese chiste", se ha excusado.

Los cinco chicos desaparecieron el pasado viernes en Lagos de Moreno, una localidad de cerca de 170.000 habitantes ubicada al noreste de Jalisco. Desde entonces, la información oficial ha aparecido a cuentagotas. Entre el lunes y el martes empezaron a difundirse en redes sociales las macabras imágenes.