Ordenan a ciudadana dar 30 disculpas a diputada

La ciudadana Karla María Estrella Murrieta fue obligada por el Tribunal Electoral federal a emitir una disculpa pública durante un mes consecutivo a la diputada federal del PT, Diana Karina Barreras, a quien debe dirigirse como "Dato Protegido" debido a que la legisladora no especificó si su nombre debe o no ser mencionado.

Pese a que la queja de la diputada que motivó esta orden fue pública, desde el pasado fin de semana Estrella Murrieta comenzó a emitir en su perfil de X las primeras 3 de 30 disculpas públicas a ese ´Dato Protegido´ por violencia política contra las mujeres en razón de género.

"Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político- electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política", escribió en cumplimiento de la sentencia.

"Me preguntan por qué acato la resolución y simplemente no los ignoro, que no me pueden obligar. Sí, sí pueden. De no acatar la resolución emitida contra mí, pueden bloquear a través del SAT cualquier cuenta bancaria mía", añadió.

La orden de la Sala Regional Especializada, la cual se ratificó en junio pasado en el Tribunal con los votos de la Magistrada presidenta, Mónica Soto, y el Magistrado Felipe Fuentes, considera que el 14 de febrero de 2024 Estrella Murrieta no ejerció su libertad de expresión al acusar que la sonorense fue candidateada tras órdenes de su esposo, el también diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna.

"Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas", escribió entonces.

Tres días después de ese comentario, Barreras, "Dato Protegido", emitió su queja ante el INE al considerar que fue violentada, y desde ahí, se desencadenó el procedimiento que terminó en la sanción en contra de Estrella Murrieta.

Aunado a la serie de disculpas públicas, se ordenó inscribir a la señalada en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres, del INE, y también una multa y medidas de reparación y garantías de no repetición, así como el sensibilizarse en el tema para no repetir ese tipo de violencia.

"En aquel contexto del proceso electoral, solicité al INE que interviniera para que calificara estos actos, dejando un precedente de protección para todas las mujeres que quieran incurrir en el ámbito político, sin miedo a ser violentadas", expresó la diputada sobre su queja.

"Por otra parte, no necesito que ella se disculpe. Declino la necesidad de una disculpa pública, siempre es bueno el debate, sobre todo el tema público", expuso.