26 integrantes de la Ayudantía son ahora altos funcionarios federales

CIUDAD DE MÉXICO

Los jóvenes que sustituyeron al Estado Mayor Presidencial para cuidar al mandatario Andrés Manuel López Obrador de las multitudes, formaron parte de la Ayudantía, que terminó por ser la pequeña escuela de formación de servidores públicos que los llevó, de no tener experiencia laboral, a cargos de dirección con salarios entre 80 mil y 116 mil pesos al mes, apenas 5 mil menos que el Ejecutivo federal.

Desde que se creó la Ayudantía, el 1 de diciembre de 2018, Proceso encontró que hay 26 de sus integrantes –13 son mujeres– que han cumplido con 90% de lealtad que demanda el presidente como requisito indispensable para ascender a un "encargo", y 10% de efectividad, consistente en caminar a un costado del mandatario o de sus camionetas al paso de la gente que se abalanza para entregarle documentos o por querer tocarlo. La Ayudantía aparta a las personas con la consigna de no -lastimarlos.

Son un grupo de 15 jóvenes encabezados por Daniel Asaf, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, quien ha logrado distribuir a estos jóvenes en puestos clave de la administración pública federal en áreas técnicas o de manejo de recursos: en el SAT, Conapesca, Pemex y el Sector Salud.

También los ha colocado en la Secretaría de Bienestar o en la entrega de becas de la SEP, que los mantiene dentro del ámbito de operación electoral. Otros llegaron a altos puestos de los gobiernos de la Ciudad de México, Sonora y Michoacán.

Los primeros jóvenes que llegaron a esta estructura en diciembre de 2018 comenzaban con un salario promedio de 40 mil 675 pesos; seis meses después ganaban 46 mil 337 pesos.

La mayoría tiene el grado de licenciatura recién concluida y muy pocos optaron por continuar estudios de maestría. No tienen experiencia en el ramo al que se les envía, pese a que en la mayoría de los casos son directivos de área y hasta titulares de organismos.

Comunicólogos, arquitectos y hasta filósofos, la mayoría promovieron el voto para Morena y fueron vigilantes en materia electoral antes de ganarse un lugar para recorrer el país con el Ejecutivo federal.

Cobran incluso más que algunos gobernadores, por acompañar al presidente por un periodo promedio de entre uno y dos años y medio.

Constituyen un cuerpo de seguridad que no va armado y se convirtió en la estructura de premiación a la que no cualquiera puede entrar, porque no existe una convocatoria pública que solicite a recién egresados de licenciatura que busquen un cargo en el gobierno.

Son jóvenes a quienes un día les encargan limpiar el atril del presidente, darle avisos de salida, apartar a los periodistas en las giras para evitar preguntas al Ejecutivo, y al siguiente toman posesión de cargos con salarios elevados. Ninguno pasa un solo día desempleado, porque a la fecha siguiente de reportar su salida toman posesión del siguiente puesto.

Al recibir peticiones y cartas de la población también han pasado por algunos incidentes. En noviembre de 2020, por ejemplo, una manifestante golpeó a uno de ellos en Playas de Rosarito, Baja California. La mujer respondió al intento de quitarla del paso mientras mostraba una manta en la que pedía quimioterapias; quienes cuidan a López Obrador únicamente buscaron librar a la comitiva.