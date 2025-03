Necesitamos garantías para firmar.- Zelensky

LONDRES, Inglaterra.- El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dijo ayer dispuesto a firmar un acuerdo de minerales con Estados Unidos, pues consideró que el apoyo del Mandatario Donald Trump es crucial en la guerra contra Rusia, pero advirtió que necesita garantías de seguridad para su país.

Tras las tensiones del viernes por una discusión con Trump en la Casa Blanca, Zelensky admitió que continuar el conflicto sin el respaldo estadounidense sería difícil, aunque señaló que es fundamental garantizar que Vladimir Putin no mantenga sus pretensiones de ocupar territorio ucraniano.

"Estamos dispuestos a firmar el acuerdo sobre los minerales, que será el primer paso hacia las garantías de seguridad, pero no es suficiente, y necesitamos algo más. Un alto al fuego sin garantías de seguridad es peligroso para Ucrania", comentó el gobernante ucraniano en su cuenta de la red social X.

También señaló que si Kiev no ingresa a la OTAN, se requiere una alianza firme con Washington para evitar una nueva agresión rusa.

"Queremos la paz. Por eso fui a Estados Unidos y visité al Presidente Trump. Nuestra situación es difícil, pero no podemos simplemente dejar de luchar y no tener garantías de que Putin no regresará mañana", agregó.

Ayer, la relación de Estados Unidos con Ucrania estalló cuando Trump y el Vicepresidente estadounidense, JD Vance, reprendieron al Mandatario ucraniano en un explosivo enfrentamiento en la Oficina Oval, e interrumpieron abruptamente una visita destinada a coordinar un plan de paz.

Aunque comprendió que haya un diálogo entre Putin y Trump, Zelensky urgió a EU a que se posicione a favor de Ucrania, tras recordar que Rusia fue el que desencadenó la guerra.