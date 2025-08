Mueren 13 en ataque ruso

Rusia atacó la capital de Ucrania con misiles y drones durante la noche, una andanada que mató al menos a 13 personas, incluyendo un niño de 6 años, e hirió a otras 132, informaron las autoridades el jueves.

Entre los heridos había 14 niños, la menor de ellos una niña de 5 meses, señaló el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Fue el mayor número de niños heridos en un so lo ataque en Kiev desde el inicio de la invasión rusa hace tres años, según registros públicos consultados por The Associated Press. Gran parte de un edificio residencial de nueve pisos colapsó tras ser impactado, señaló el jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, Tymur Tkachenko. Los equipos de rescate estaban en el lugar para buscar a personas atrapadas bajo los escombros .

Yana Zhabborova, de 35 años, que vivía en el edi ficio dañado, se despertó

con el estruendo de ex- plosiones que volaron las puertas y ventanas de su hogar.

"Es estresante e impactante que no quede nada", relató Zhabborova, madre de un bebé de 5 meses y un niño de 5 años.

Rusia lanzó 309 drones Shahed y de señuelo, y ocho misiles de crucero Iskander-K durante la noche, detalló la Fuerza Aérea de Ucrania. Las defensas aéreas ucranianas interceptaron y bloquearon 288 drones de ataque y tres misiles. Cinco misiles y 21 drones alcanzaron sus objetivos.

Las tropas rusas también atacaron un edificio residencial de cinco pisos en la ciudad ucraniana oriental de Kramatorsk, según el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Vadym Filashkin. Dijo que una persona murió y al menos 11 más resultaron heridas.