Va Trump a juicio el 15 de abril; le reducen fianza

Por un lado, obtuvo la reducción de la fianza que debe depositar mientras apela un fallo en su contra por exagerar su patrimonio neto, pero en otro, relacionado con los pagos que realizó a la ex actriz porno Stormy Daniels, tendrá que volver al banquillo el próximo 15 de abril.

Por este último caso, Trump se convertirá en el primer ex Presidente de Estados Unidos en enfrentar un juicio penal, y podría ser condenado o absuelto antes de las elecciones del 5 de noviembre, mediante las que busca regresar a la Casa Blanca.

"No sé cómo es posible hacer un juicio en plena campaña electoral. No es justo. No es justo", reaccionó el ex Mandatario, señalando interferencia electoral.