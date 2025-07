Un incendio forestal mata a dos personas en España durante una ola de calor en parte de Europa

BARCELONA — Una ola de calor implacable en Europa ayudó a alimentar un incendio forestal mortal en España, mientras la Unión Europea presentaba planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en medio de temperaturas abrasadoras el miércoles.

El incendio que comenzó el martes por la noche formó una enorme columna gruesa de ceniza y humo que alcanzó los 14.000 metros de altitud, la mayor registrada por los bomberos en Cataluña, una región del noreste de España.

Dos agricultores murieron cuando aparentemente intentaban huir en un vehículo, dijeron las autoridades locales el miércoles.

Los bomberos dijeron que el fuego llegó a propagarse a 28 kilómetros por hora (17 millas por hora) en un momento dado mientras consumía 6.500 hectáreas (16.000 acres), en su mayoría campos de cultivo de grano, lo que lo convertía en uno de los incendios más rápidos registrados en Europa.

"Los incendios de hoy no son como los de antes", dijo Illa. "Son incendios enormemente peligrosos".

En el caso del fuego en Lleida, señaló, "desde el primer momento o desde muy pronto se calificó el incendio fuera de capacidad de extinción", lo que implica que no se hubiera podido extinguir con rapidez "ni con el doble de medios disponibles ni con el triple".

Los bomberos dijeron que una tormenta con lluvia más tarde el martes había cambiado rápidamente la situación y ayudó a cercar el incendio más deprisa.

Dos de los 500 bomberos que participaron en el despliegue necesitaron atención por lesiones en un hospital local. A unos 14.000 residentes se les ordenó permanecer a resguardo durante varias horas el martes por la noche.

Se espera más calor el miércoles, con previsiones de que la temperatura en la región de Lleida alcance una máxima de 39 grados Celsius (102 grados Fahrenheit).

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo dijo que seguía de cerca las temperaturas anormalmente altas. Los expertos en clima vinculan la ola de calor al cambio climático.

La UE presenta un plan para reducir emisiones

Mientras gran parte de Europa se abrasaba por el clima sofocante, la Comisión Europea presentó propuestas para reducir las emisiones en un 90% para 2040, ya que el bloque de 27 naciones aspira alcanzar la neutralidad de emisiones de dióxido de carbono para 2050.

"Finalmente estamos aquí en un día muy caluroso, y algunos dirían que es muy oportuno", dijo el Comisario de Clima, Wopke Hoekstra, a los periodistas en Bruselas.

Las propuestas incluyen permitir a las empresas utilizar créditos de carbono internacionales para compensar sus emisiones. Según el plan, los créditos de carbono internacionales podrían usarse — a partir de 2036 y limitados al 3% de las emisiones de referencia de la UE de 1990— para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de 2040.

Las propuestas deben ser aprobadas por los 27 estados miembros de la UE.

Más de dos tercios de las olas de calor más severas en Europa registradas desde 1950 han ocurrido desde 2000, según la Organización Meteorológica Mundial.

Los mares de España se calientan

Después de que España ya estableciera un récord de temperaturas del aire en junio, las autoridades portuarias españolas registraron las lecturas de temperatura del agua más altas para junio tanto en el Mediterráneo como en la parte del Atlántico más cercana a Francia.

Los expertos dicen que las temperaturas superficiales más altas son malas para la vida marina y hacen que las noches en la costa sean más cálidas.

"Un mar que nos rodea mucho más cálido, contribuye a que la noche no refresque, y por tanto va en contra del descanso de las personas", dijo Manuel Vargas, investigador del Centro Oceanográfico de Málaga, a The Associated Press.

También en la ciudad sureña de Málaga, Cruz Roja Internacional instaló un "refugio climático" con aire acondicionado para ayudar a los residentes. La Cruz Roja Española presta un "servicio de baño asistido" para ayudar a las personas con movilidad reducida a refrescarse en las aguas de la playa.

El aire acondicionado presiona la red eléctrica italiana

Se emitieron alertas de calor para 17 ciudades italianas el miércoles. El correspondiente aumento en el uso de aire acondicionado estaba tensionando la red eléctrica y causando apagones periódicos. El martes, partes del centro histórico de Florencia tuvieron un apagón tras un aumento en el uso de electricidad, dijo la empresa de energía Enel.

Mientras tanto, el Ministerio italiano de trabajo convocó a representantes sindicales a una reunión el miércoles para finalizar un protocolo sobre la protección de los trabajadores agrícolas, de la construcción y otros que trabajan al aire libre de la exposición al calor. Esto ocurrió después de que un trabajador de la construcción muriera en Bolonia esta semana.

El martes, obispos católicos de Asia, África y América Latina se reunieron en el Vaticano para exigir justicia climática para las partes del mundo más afectadas por el aumento de las temperaturas.

Francia permanece bajo alerta

La agencia meteorológica nacional de Francia mantuvo cuatro departamentos bajo alerta roja el miércoles después de que las temperaturas superaran los 40 ºC (104 ºF) en muchas ciudades.

La parte superior de la emblemática torre Eiffel de París permaneció cerrada hasta el jueves por "la comodidad y seguridad de todos" .

Suiza protege un río

En Suiza, uno de los dos reactores de la planta nuclear de Beznau fue cerrado como parte de los esfuerzos para prevenir el calentamiento excesivo del río Aare, para no sobrecargar aún más la vida silvestre y el ecosistema en general en un clima ya caluroso, dijo el operador Axpo.

Guerra de agua en Holanda

Cientos de personas en la ciudad central de Soest se refrescaron en una noche abrasadora el martes enfrentándose al cuerpo de bomberos local en una guerra de agua. Los habitantes del pueblo iban armados con pistolas de agua, y los bomberos con mangueras.