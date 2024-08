Ataque con misiles rusos en Krivói Rog

KIEV, Ucrania.— Un misil ruso alcanzó Krivói Rog, según las autoridades locales, mientras la ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, guardaba un día de luto oficial por un ataque que mató a cuatro civiles en un hotel en la víspera.

El último ataque contra la ciudad alcanzó infraestructura civil y causó ocho heridos, dijo el jefe de la administración local, Oleksandr Vilkul, en redes sociales.

El incidente del martes, que también dejó cinco heridos, formó parte de una andanada rusa con docenas de misiles y aviones no tripulados que alcanzaron toda Ucrania por segundo día consecutivo.

"Cuando Krivói Rog está de luto, el enemigo vuelve a atacar. Y una vez más apunta a los civiles", dijo el jefe de la región, Serhii Lysak, el miércoles.

Rusia intensificó sus bombardeos sobre Ucrania el lunes, cuando disparó más de 100 misiles y otros tantos drones en su mayor ataque en semanas.

La intensificación de los bombardeos coincide con lo que podría ser un periodo decisivo en la guerra que comenzó cuando Rusia invadió el país vecino el 24 de febrero de 2022.

Las fuerzas rusas se adentran cada vez más en la provincia oriental de Donetsk, que está parcialmente ocupada y cuya captura total es una de las principales ambiciones del Kremlin. El ejercito ruso está acercándose a Pokrovsk, un centro logístico clave para la defensa ucraniana en la región.

Al mismo tiempo, en las últimas semanas Ucrania ha enviado tropas a la región rusa de Kursk, en la mayor incursión en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. La medida es en parte un intento de obligar a Moscú a alejar recursos del frente en Donetsk.

En el hotel alcanzado en la víspera en Krivói Rog, los rescatistas encontraron el miércoles otro cadáver entre los escombros. El operativo concluyó más tarde.

Por otra parte, Ucrania afirmó que sus defensas antiaéreas destruyeron un avión de combate ruso Su-25 en la región de Donetsk.

Kiev mantuvo también sus ataques con drones de largo alcance sobre zonas logísticas en la retaguardia rusa.

Un funcionario de seguridad ucraniano comentó a The Associated Press que un operativo por la agencia de inteligencia militar del país, conocida por su acrónimo GUR, atacó depósitos de petróleo en las regiones rusas de Rostov y Kirov el miércoles. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para discutir la cuestión públicamente, no dio más detalles. Representaría el primer ataque ucraniano en la región de Kirov, ubicada a unos 950 kilómetros (alrededor de 600 millas) al noreste de la frontera.