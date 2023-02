Ucrania a un año: lágrimas y temor

Fue el "día más largo" de Ucrania, dijo el presidente Volodymyr Zelenskyy, pero la resistencia tenaz del país ha demostrado que "vale la pena luchar cada mañana".

En un día de conmemoraciones, reflexión y lágrimas, el tono desafiante del presidente reflejó el ánimo nacional de resistir el conflicto más grande y sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Zelenskyy, que se ha convertido en un símbolo de la negativa de Ucrania a capitular ante Moscú, dijo que los ucranianos demostraron ser invencibles en "un año de dolor, pena, fe y unidad".

"Hemos estado resistiendo durante exactamente un año", dijo Zelenskyy. El 24 de febrero de 2022 fue "el día más largo de nuestras vidas. El día más duro de nuestra historia moderna. Nos despertamos temprano y desde entonces no hemos dormido".

LLORAN A SUS MUERTOS

Los ucranianos lloraron en los actos de conmemoración de sus decenas de miles de muertos, una cuenta que sigue aumentando inexorablemente a medida que continúan los combates, sobre todo en el este del país. Aunque el viernes se cumplió el primer año de la invasión a gran escala, los combates entre las fuerzas respaldadas por Rusia y las tropas ucranianas no han cesado en el este del país desde 2014. Un nuevo video grabado desde allí con un dron para The Associated Press muestra cómo la ciudad de Marinka ha sido arrasada, junto con otras.

La matanza continuaba: los cañoneos rusos mataron a tres civiles e hirieron a 19 en las últimas 24 horas, según la oficina presidencial.