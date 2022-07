TV de EEUU transmite audiencia del 6 enero, salvo un canal

Sean Hannity, uno de los más vistos, denunció la "farsa judicial" en la que él mismo apareció, ya que la comisión legislativa que investiga los sucesos del 6 de enero reprodujo sus tuits a funcionarios del gobierno de Trump durante esa jornada.

Hannity emitió una breve escena sin sonido de los miembros de la comisión entrando al recinto como escena de fondo de un largo monólogo para condenar el proceso. Fue todo lo que los espectadores de Fox News vieron de la audiencia.

"No es otra cosa que publicidad política barata, editada selectivamente", alegó Hannity a sus espectadores.

Mientras tanto, las cadenas ABC, CBS, NBC, PBS, CNN y MSNBC transmitieron la segunda audiencia realizada en horario estelar, enfocada en las reacciones en tiempo real de Trump al asalto. La comisión dijo que era la última audiencia hasta septiembre.

"Esto sonó en realidad como un alegato final, sin duda, de este capítulo de su investigación y fue profundo", afirmó el presentador de noticias de ABC David Muir.

Unos 20 millones de personas vieron la primera audiencia emitida en horario estelar el 9 de junio, dijo la empresa medidora de audiencias Nielsen. Generalmente, es difícil atraer a tantos espectadores a mediados de julio, que es el mes con menor audiencia del año.

Pero las siete audiencias emitidas en horarios diurnos han resultado inusuales en ese sentido. Impulsadas por los abundantes comentarios de boca en boca, fueron atrayendo un auditorio creciente. CNN tuvo 1,5 millones de espectadores para la segunda audiencia diurna el 16 de junio y 2,5 millones para la última, el 12 de julio.

La emisora de Fox en Nueva York, que no trasmitió la audiencia en horario estelar del mes pasado, sí trasmitió la de este jueves.

Hay escaso interés en Fox News, que televisó las audiencias diurnas, pero sólo hasta el inicio de su popular programa "The Five". Los ratings indican que la mitad de los espectadores huyen al comenzar las audiencias y regresan cuando terminan.

Ese sería un problema mucho más grave en el horario estelar, cuando Fox tiene más del doble de espectadores que durante el día. La decisión de Fox News de no trasmitir las audiencias en horario estelar responde casi con seguridad a los reclamos de sus espectadores y de sus presentadores en esos horarios, comentó Nicole Hemmer, especialista en medios conservadores y autora del libro "Partisans: The Conservative Revolutionaries Who Remade American Politics in the 1990s", de próxima aparición.