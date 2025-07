Millones de evacuados por alerta de tsunami

Los temores de un devastador tsunami se desvanecían el miércoles para Estados Unidos y Japón después de que uno de los terremotos más fuertes jamás registrados sacudió una península en Rusia escasamente poblada, pero nuevas alertas a lo largo de la costa del Pacífico sudamericano obligaron a evacuaciones y cerraron playas.

Las advertencias en las primeras horas después del terremoto de magnitud 8,8 hicieron que los residentes huyeran a los tejados en Japón y obligaron a los turistas a salir de los hoteles frente a la playa en Hawai, colapsando el tráfico en la isla. En Rusia, varias personas resultaron heridas al apresurarse a salir de los edificios, incluido un paciente de hospital que saltó por una ventana.

A millones de personas se les dijo que se alejaran de la costa o buscaran terreno elevado porque podrían estar en camino olas de tsunami, que golpearon áreas costeras de Japón, Hawai y la costa oeste de Estados Unidos, pero no parecieron causar daños importantes.

En Japón, la gente acudió a centros de evacuación, parques en colinas y tejados en ciudades de la costa del Pacífico con recuerdos frescos del terremoto y tsunami de 2011 que causaron un desastre nuclear.

Los coches atascaban las calles y autopistas en Honolulu, y el tráfico estaba detenido incluso lejos del mar.

Aunque las advertencias de tsunami permanecían en gran parte de la costa oeste de Estados Unidos y las autoridades advirtieron a los curiosos que se mantuvieran alejados de las playas, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que lo peor había pasado.

Algunos se sintieron invadidos por el miedo, otros prepararon sus mochilas con los elementos básicos de supervivencia y varios más tuvieron que cambiar sus planes de viaje en el último momento. Regía la fuerte amenaza de que grandes oleajes golpearan la costa sudamericana del Pacífico a causa de uno de los terremotos más potentes jamás registrados en el extremo oriental de Rusia horas antes.

"No pegamos ojo en toda la noche, fue una noche muy tensa", dijo a The Associated Press la comerciante Contanza Mercado, quien vive a pocos metros de la costanera en Valparaíso, unos 120 kilometros al norte de la capital chilena. Junto a su marido, madre y dos niños, abandonó su hogar y no sabe cuándo podrá volver.

La costa sudamericana del Pacífico amaneció el miércoles con alertas de tsunami y la evacuación de decenas de miles de personas.

Con el paso de las horas, las advertencias se desvanecieron en algunos países mientras otros pedían a sus ciudadanos estar preparados con kits de emergencia.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile había dispuesto en un primer momento el alerta roja para todo el borde costero continental del país, así como para su territorio insular y Antártico.

Ante la emergencia, las autoridades indicaron que esperaban la evacuación de más de 1,5 millones de personas en el país.

Las primeras olas llegaron a las 9.25 hora local (1525GMT) a la Isla de Pascua, un territorio insular chileno algunas, con alturas de hasta 60 centímentros.

Posteriormente, el fenómeno empezó a replicarse en otras partes, como Coquimbo, en el norte, donde se registró una perturbación marítima de cerca de un metro.

Varias horas después de las primeras anomalías marítimas, el Senapred rebajó a finales de la tarde el nivel de amenaza en algunas zonas del país a un "estado de precaución", que "no implica evacuación masiva pero sí alejarse del borde costero", y canceló la alerta de posible tsunami para el territorio antártico.

De momento no hay reportes de daños, pero las autoridades han advertido que la segunda o tercera ola podrían ser las más peligrosas y acotaron que los últimos oleajes sólo deberían alcanzar la costa chilena en la madrugada.

En Valparaíso, la segunda región más poblada de Chile, las sirenas empezaron a sonar a las 15.50 hora local (1950 GMT), anunciando la llegada de las primeras olas a sus costas. Desde un mirador en una zona segura de la ciudad, decenas de personas se congregaron mientras aguardaban el permiso para volver a sus hogares.

En Perú 126 puertos fueron cerrados, incluido el de la localidad de Ilo, desde donde se envía a China cobre de varias mineras de los Andes, pero las olas que llegaron era mínimas hasta el momento.