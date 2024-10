Desarrollo de la campaña electoral de EU con Trump y Harris en foco

WASHINGTON.— Donald Trump encabezará mítines el miércoles en Pensilvania mientras la vicepresidenta Kamala Harris prepara otra gira por el oeste, en momentos en que el huracán Milton apunta hacia Florida y amenaza con opacar la campaña electoral.

El expresidente y actual candidato presidencial republicano tiene eventos programados en Scranton —donde nació el presidente Joe Biden— y en Reading, donde se prevé que hable de la economía y de la inmigración, en una ciudad cuya población es dos tercios hispana.

El huracán llevó a Trump a cancelar un evento virtual el martes enfocado en la atención médica, y a postergar una reunión con ciudadanos patrocinada por Univision en Miami.

Harris tiene su propia mesa redonda de Univision el jueves en Las Vegas, antes de regresar a Arizona para su segunda visita a ambos estados en dos semanas.

Antes de volar a Nevada, asistirá de manera virtual a una reunión sobre la tormenta y la respuesta federal el fenómeno que tendrá Biden el miércoles en la Casa Blanca. Harris además participó con Biden en una llamada telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

La campaña de Trump confirmó el miércoles que el expresidente había hablado con Netanyahu luego del reciente ataque de Irán con misiles contra Israel.

"Los líderes mundiales quieren hablar y reunirse con el presidente Trump porque saben que él pronto regresará a la Casa Blanca y restablecerá la paz en todo el mundo", dijo en un comunicado Karoline Leavitt, vocera de la campaña de Trump.

Biden, entretanto, ya postergó un viaje a Alemania y Angola que iba a hacer esta semana, diciendo que "simplemente no creo que deba estar fuera del país en este momento".

Milton se está acercando a Florida pocos días después de que el huracán Helene mató a más de 220 personas en seis estados del sudeste de Estados Unidos. Las autoridades federales, estatales y locales están todavía tratando de reparar los daños causado por ese huracán, al tiempo que se preparan para tormenta.

Harris estuvo el martes en Nueva York grabando entrevistas con el programa "The View" del canal ABC, con el locutor de radio Howard Stern y con el programa "The Late Show with Stephen Colbert". En sus entrevistas con "The View" y con Colbert, Harris no mencionó en qué manera una administración suya se distinguiría de la de Biden.

"No hay nada que me viene a la mente", dijo Harris en "The View".

Trump reaccionó en su red social, escribiendo que Harris "dijo que no haría nada distinto" a Biden al que calificó de "EL PEOR PRESIDENTE EN LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS".

Harris tuvo sus propias críticas mordaces hacia su rival. Reaccionando a reportes del libro más reciente del periodista Bob Woodward de que Trump cuando era presidente envió en secreto pruebas de COVID-19 al presidente ruso Vladímir Putin en 2020, cuando era difícil conseguirlas en Estados Unidos, ella comentó: "¿Se recuerdan cómo eran esos días?".

"¿Se acuerdan como mucha gente no tenía las pruebas y estaban tratando de todas maneras para conseguirlas?", preguntó Harris en el programa de Colbert. "¿Se acuerdan de lo raro que era tenerlas?".

Y agregó, en alusión a Trump, "Y este hombre le está dando pruebas de COVID a Vladímir Putin. Piensen en el significado de eso. Él cree que Vladímir Putin es su amigo. ¿Y qué del pueblo estadounidense? Ellos deberían ser sus amigos".

Trump negó la versión. El vocero del Kremlin Dmitry Peskov confirmó que Estados Unidos envió las pruebas, pero negó que haya sido algo secreto.

"No hubo envíos secretos. La pandemia recién empezaba en ese entonces", dijo Peskov en un mensaje el miércoles. "Muchos países estaban intercambiando equipos. Nosotros enviamos ventiladores. Vinieron pruebas de Estados Unidos".