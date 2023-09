Trump se responsabiliza de acciones tras perder elecciones de 2020

Durante una entrevista con la periodista Kristen Welker para el programa Meet the Press, de la cadena NBC, transmitida esta mañana, Trump fue ampliamente cuestionado sobre sus líos judiciales, pero dijo que la posibilidad de acabar tras las rejas no le quita el sueño.

"Ni siquiera pienso en ello", dijo Trump cuando Welker le preguntó si por las noches le preocupa el tema de quizá acabar en prisión. "Estoy construido un poco diferente, supongo, porque he tenido gente que se me acerca y me dice: '¿Cómo lo hace, señor? ¿Cómo lo hace? Ni siquiera pienso en ello".