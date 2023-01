Provincia paquistaní enfrenta poco apoyo tras inundaciones

Cuando inundaciones catastróficas sumergieron vastas franjas de la nación a mediados de 2022, aproximadamente el 75% de la población de Baluchistán se vio afectada, la mayor proporción de cualquier provincia del país.

Sin embargo, la recuperación aquí ha sido más lenta, y los residentes dicen que están pagando el precio de años de negligencia por parte del gobierno local y del central.

La burocracia dificulta que los trabajadores humanitarios internacionales lleguen a las áreas devastadas. Buena parte de la infraestructura anterior a la inundación, que ya estaba deteriorada, ha sido arrasada, lo que dificulta aún más las labores de ayuda.

La gente todavía vadea en aguas que llegan a la cintura o flota en balsas a través de los campos de Baluchistán. En el camino lleno de baches y pésimo para la suspensión de los vehículos hasta el pueblo de Jamali, hay surcos profundos escarbados por lugareños desesperados por desalojar el agua de las inundaciones. Es un viaje incómodo en automóvil a lo largo de las zonas afectadas por las inundaciones de la provincia, aunque no tan imposible ni inaccesible como para ser la razón de la lentitud en la llegada de la ayuda.

Es un contraste con la provincia vecina de Sind, un centro agrícola, comercial y de manufactura. En el punto álgido de las inundaciones, la gente de la ciudad de Sukkur, en Sind, utilizó botes en los caminos sumergidos. Pero se trajeron bombas para sacar el agua, y ahora hay pocos indicios de que la ciudad haya estado inundada alguna vez.

Baluchistán no estaba tan preparada, a pesar de que los desastres la golpean con frecuencia. Hubo inundaciones graves en 2010 y 2011. Esta región árida tiene pocas precipitaciones, pero cualquier lluvia en esta zona montañosa puede causar crecidas repentinas.

Jamali, su padre y decenas de voluntarios han ayudado a más de 20.000 sobrevivientes de las inundaciones desde mediados de junio.

"No hemos visto a ninguna organización internacional llegar aquí por su propia iniciativa", dijo Jamali, de 19 años. "Tal vez piensen que este es un lugar atemorizante. No lo es; se trata sólo de una falta de esfuerzo de su parte. Es difícil navegar a través de la burocracia. Debido a todos esos obstáculos, simplemente no vinieron aquí esta vez".