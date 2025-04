Hutíes en Yemen reportan 68 muertos en presunto ataque de EEUU que impactó un penal con migrantes

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — Rebeldes hutíes de Yemen denunciaron el lunes que un ataque aéreo estadounidense impactó una prisión que albergaba a migrantes africanos, matando al menos a 68 personas e hiriendo a otras 47. El Ejército estadounidense no reconoció haber llevado a cabo el ataque.

El ataque en la gobernación de Saada en Yemen, un bastión de los hutíes, es el incidente más reciente en la guerra de una década en el país en el que mueren migrantes africanos de Etiopía y otras naciones que se arriesgan a cruzar la nación para tener la oportunidad de trabajar en la vecina Arabia Saudí.

También es probable que renueve las preguntas de los activistas sobre la campaña estadounidense, conocida como "Operación Rough Rider", que ha golpeado a los rebeldes en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump negocia con su principal benefactor, Irán, sobre el programa nuclear de Teherán que avanza rápidamente.

Antes que se conociera la noticia sobre el presunto ataque, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos intentó defender en un comunicado temprano el lunes su política de no ofrecer detalles específicos de su extensa campaña de ataques aéreos. La operación ha generado controversia en Estados Unidos debido a que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, utilizó la aplicación de mensajería Signal, un medio de comunicación no protegido, para publicar detalles sensibles sobre los ataques.

"A fin de preservar la seguridad operativa, hemos limitado intencionalmente la divulgación de detalles de nuestras operaciones en curso o futuras", destacó el Comando Central. "Somos muy deliberados en nuestro enfoque operativo, pero no revelaremos detalles sobre lo que hemos hecho o lo que haremos".

El Ejército no ha respondido de momento las preguntas de The Associated Press sobre el presunto ataque en Saada.

Duras imágenes muestran los efectos de la explosión

Imágenes explícitas emitidas por el canal de noticias por satélite al-Masirah de los hutíes mostraron lo que parecían ser cadáveres y heridos en el lugar. El Ministerio del Interior dirigido por los hutíes señaló que había unos 115 migrantes detenidos en el lugar.

La organización de Defensa Civil de los rebeldes afirmó que al menos 68 personas habían muerto y 47 más resultaron heridas en el ataque.

Las imágenes del sitio analizadas por la AP apuntaban a que se había producido algún tipo de explosión, ya que los muros de cemento parecían haber sido impactados por fragmentos de escombros y dadas las heridas sufridas por los presentes.

En el video se puede escuchar la voz suave de una mujer repitiendo el inicio de una oración en árabe: "en el nombre de Dios". Un disparo ocasional resonó al tiempo que los médicos buscaban ayudar a los heridos.

La Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de Naciones Unidas, se dijo "profundamente entristecida" por las muertes en la prisión.

"Es imperativo que se hagan todos los esfuerzos posibles para evitar daños a los civiles y proteger a los más vulnerables en estas circunstancias desafiantes", dijo.

Migrantes africanos atrapados en medio de la guerra de Yemen

Durante años, etíopes y otros migrantes africanos han llegado a Yemen, desafiando a la nación devastada por la guerra para intentar cruzar a Arabia Saudí en busca de trabajo. Los rebeldes hutíes supuestamente ganan decenas de miles de dólares semanales traficando migrantes a través de la frontera.

Migrantes de Etiopía han sido detenidos, maltratados e incluso asesinados en Arabia Saudí y Yemen durante la guerra. Una carta de la ONU del 3 de octubre de 2022 dirigida al reino afirmaba que sus investigadores "recibieron denuncias preocupantes de bombardeos de artillería y disparos de armas pequeñas transfronterizos presuntamente por parte de las fuerzas de seguridad saudíes, que causaron la muerte de hasta 430 personas y heridas a 650 migrantes".

Arabia Saudí ha negado haber asesinado a migrantes.

El presunto ataque del lunes recordó una ofensiva similar perpetrada por la coalición liderada por Arabia Saudí que luchaba contra los hutíes en 2022 contra el mismo complejo, que provocó un derrumbe que causó la muerte de 66 detenidos y heridas a otros 113, según un informe posterior de Naciones Unidas. Los hutíes mataron a tiros a 16 detenidos que huyeron tras el ataque e hirieron a otros 50, de acuerdo con la ONU. La coalición liderada por Arabia Saudí intentó justificar el ataque alegando que los hutíes crearon y lanzaron drones allí, pero la ONU afirmó que se sabía que era un centro de detención.

"La coalición debió evitar cualquier ataque contra ese centro", añadió el informe de la ONU.

Ese ataque de 2022 fue uno de los más mortíferos en la guerra de años entre la coalición y los rebeldes hutíes, y se produjo luego que los hutíes mataran a tres personas en un ataque cerca del aeropuerto internacional de Abu Dabi.

Ejército de EEUU afirma haber realizado más de 800 ataques en su campaña

Ataques aéreos estadounidenses dirigidos a la capital de Yemen mataron al menos a ocho personas, indicaron los hutíes. El ejército estadounidense reconoció haber perpetrado más de 800 ataques individuales en su campaña de un mes.

El comunicado nocturno del Comando Central del ejército de Estados Unidos también afirmó que su "Operación Rough Rider" dirigida contra los rebeldes había "matado a cientos de combatientes hutíes y numerosos líderes hutíes", incluidos aquellos asociados con su programa de misiles y drones. No identificó a ninguno de esos individuos.

"Seguiremos aumentando la presión hasta que se cumpla el objetivo, que sigue siendo la restauración de la libertad de navegación y la disuasión estadounidense en la región", añadió.

Estados Unidos está atacando a los hutíes debido a los ataques del grupo contra la navegación en el mar Rojo, una ruta comercial global crucial, y a Israel. Los hutíes también son el último grupo miliciano en el "Eje de Resistencia" autodenominado de Irán que es capaz de atacar regularmente a Israel.

EEUU da razones de su mortífero ataque portuario

Estados Unidos está perpetrando ataques en Yemen desde sus dos portaaviones en la región: el USS Harry S. Truman en el mar Rojo y el USS Carl Vinson en el mar Arábigo.

El 18 de abril, un ataque estadounidense en el puerto de combustible de Ras Isa mató al menos a 74 personas e hirió a 171 más, en el incidente más mortífero conocido de la campaña estadounidense. El Comando Central ofreció el lunes una explicación de por qué atacó el puerto.

"Los ataques estadounidenses destruyeron la capacidad del puerto de Ras Isa para aceptar combustible, lo que comenzará a afectar la capacidad de los hutíes no sólo para llevar a cabo operaciones, sino también para generar millones de dólares en ingresos para sus actividades terroristas", dijo.

Mientras tanto, los hutíes han buscado cada vez más controlar el flujo de información desde el territorio que controlan hacia el mundo exterior. El domingo emitieron un aviso de que todos aquellos que posean receptores de internet satelital Starlink deben "entregar rápidamente" los dispositivos a las autoridades.

"Se implementará una campaña de campo en coordinación con las autoridades de seguridad para arrestar a cualquiera que venda, comercie, use, opere, instale o posea estos terminales prohibidos", advirtieron los hutíes.

Los terminales Starlink han sido cruciales para Ucrania en la lucha contra la invasión a gran escala de Rusia y los receptores también han sido introducidos de contrabando en Irán en medio de disturbios allí.