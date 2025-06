Reportan un sobreviviente de avionazo en la India; viajaban 242 personas a bordo

Ahmedabad, India.- Un avión de la aerolínea estatal Air India con 242 personas a bordo (230 pasajeros y 12 tripulantes) se ha estrellado minutos después de despegar este jueves del aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste de la India.

El vuelo AI171, que se dirigía al aeródromo londinense de Gatwick (Reino Unido), se precipitó sobre una zona densamente poblada del barrio residencial de Meghani Nagar, poco después de haber iniciado el ascenso.

Un pasajero británico ha sobrevivido, según la policía local, como han recogido la agencia india de noticias ANI y la BBC.

El comisario de policía de Ahmedabad, G. S. Malik, declaró a AP que es probable que entre las víctimas haya vecinos del barrio. "Estamos tratando de confirmar la cifra exacta de fallecidos", ha indicado. La agencia Reuters ha informado, citando a los equipos de rescate y a la policía local, de que el avión cayó sobre un hostal para médicos y que de ese edificio se han recuperado al menos 204 cuerpos, la mayoría de ellos carbonizados. Malik ha dicho que los cadáveres podrían incluir tanto a pasajeros como a ciudadanos que se encontraban en el lugar del accidente. El ministro de Sanidad indio, Jagat Prakash Nadda, también había confirmado previamente que han muerto "muchas personas" en el accidente, pero sin aportar más detalles.

Desde el Ministerio de Exteriores han pedido paciencia. "Las operaciones de rescate están en marcha. Necesitamos un poco más de tiempo para poder dar a conocer detalles concretos", ha dicho un portavoz. "Hemos perdido a mucha gente. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos".

"El vuelo AI171, que operaba la ruta Ahmedabad-Londres Gatwick, ha sufrido un incidente tras el despegue", ha informado la compañía en un escueto comunicado difundido en la red social X. "Estamos recabando información y proporcionaremos actualizaciones en cuanto sea posible", ha agregado.

El aparato, un Boeing 787-8 Dreamliner, despegó a las 13.38 hora local (las 10.08 en la España peninsular). A bordo viajaban 217 adultos, 11 niños y dos bebés: 169 ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense. Los heridos están siendo trasladados a hospitales cercanos y la aerolínea ha habilitado una línea de atención telefónica específica para los familiares y allegados.

Según el control aéreo, el piloto emitió una llamada de auxilio —un "Mayday"— apenas segundos después del despegue desde la pista 23. Poco después, cuando el aparato había alcanzado unos 190 metros de altitud, se interrumpió el contacto con la aeronave. La web de análisis y monitoreo aéreo FlightRadar24 ha señalado de que el último rastro del avión se registró unos segundos después de alzar el vuelo.

Un portavoz del aeropuerto ha dicho a las agencias de noticias de que el aeródromo no se encuentra operativo en este momento y que todos los vuelos se han suspendido temporalmente. Bhupendra Patel, el ministro principal de Gujarat, ha afirmado en sus redes sociales que ordenó a las autoridades "que emprendan operaciones inmediatas de rescate y socorro en el accidente y que organicen el tratamiento inmediato de los pasajeros heridos".

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha mostrado a través de X su consternación por el accidente. "La tragedia nos ha conmocionado y entristecido profundamente. Es un dolor que no se puede expresar con palabras", ha escrito. Modi ha añadido que está en contacto con ministros y autoridades para coordinar la asistencia a los afectados.

Las imágenes difundidas por los medios locales muestran los restos del fuselaje envueltos en llamas y una densa columna de humo negro elevándose en las inmediaciones del aeropuerto. Decenas de personas han sido evacuadas en camillas y ambulancias, mientras los equipos de emergencia trabajan entre los escombros en busca de supervivientes. El director general de Aviación Civil, Faiz Ahmed Kidwai, ha confirmado que se han activado todos los protocolos de emergencia.

Expertos en aviación citados por la BBC coinciden en que la posición de los flaps del avión durante el despegue podría haber sido un factor determinante. "Los neumáticos normalmente se desactivan entre 10 y 15 segundos después del despegue, mientras que los flaps se recogen progresivamente en un periodo de 10 a 15 minutos", ha explicado el analista aeronáutico Geoffrey Thomas a la cadena británica. Ha precisado que, sin embargo, en los vídeos parece que los neumáticos seguían activados, pero los flaps no. El expiloto Marco Chan, por su parte, ha apuntado que "si los flaps no estaban bien configurados, podría tratarse de un error humano". No obstante, ha insistido en que la resolución del vídeo es demasiado baja para confirmarlo con certeza.