Rusia dice que tomó Soledar, Ucrania niega su captura

BATALLAS CLAVE

Moscú ha descrito las batallas por la ciudad y la cercana Bakhmut como clave para capturar toda la región oriental de Donbas , y también como una forma de aplastar a las mejores fuerzas ucranianas y evitar que lancen contraataques en otros lugares.

Pero eso funciona en ambos sentidos, y Ucrania ha dicho que su feroz defensa de los bastiones del este ha ayudado a mantener a las fuerzas rusas inmovilizadas.

Desde que invadió Ucrania el 24 de febrero, Moscú ha priorizado tomar el control total de Donbas, una región compuesta por las provincias de Donetsk y Lugansk donde ha respaldado una insurgencia separatista desde 2014. Rusia se ha apoderado de la mayor parte de Lugansk, pero alrededor de la mitad de Donetsk permanece bajo el control de Ucrania.

En repetidas ocasiones ha habido informes contradictorios sobre quién controla Soledar, donde se ha librado una sangrienta batalla durante meses. The Associated Press no pudo confirmar de forma independiente la afirmación de ninguna de las partes.

"La liberación de la ciudad de Soledar se completó en la tarde del 12 de enero", dijo el teniente general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, y agregó que el desarrollo era "importante para la continuación de las operaciones ofensivas en Donetsk. región."

