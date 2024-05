Testifica Hope Hicks, exasesora de Trump, en el juicio penal

CIUDAD DE MÉXICO.- Hope Hicks, exasesora del exmandatario Donald Trump, testificó este viernes en el juicio penal contra el republicano. Hicks afirmó que el magnate estuvo "muy involucrado" en su campaña.

La exasesora ha dicho varias veces que está nerviosa y ha evitado mirar directamente a Trump, reportó CNN.

"Él sabía lo que quería decir y cómo quería decirlo. Todos estábamos siguiendo su ejemplo", dijo Hicks. "Él merece el crédito por los diferentes mensajes en los que se centró la campaña en términos de la agenda que presentó", añadió la exasesora.

Hicks explicó cómo empezó a trabajar para la campaña presidencial de Trump en 2015. "El señor Trump un día dijo: 'Vamos a ir a Iowa', y yo realmente no sabía por qué". El abogado Todd Blanche sonrió y se inclinó para susurrarle al oído a Trump mientras decía esto. Ese viaje inicial a Iowa fue en enero de 2015, indicó.

Hicks recordó que Trump le dijo en un momento que ella sería la secretaria de prensa de la campaña y ella pensó que era una broma porque no tenía experiencia. Declaró que eventualmente pasó tanto tiempo trabajando en la campaña que terminó así.

Sobre su rol, indicó que "era una especie de flujo constante de preguntas entrantes, así que las gestioné todas y traté de responder a todos de manera oportuna", dijo. "Sólo éramos el señor Trump y yo, quienes somos mejores que nadie en comunicación y marca", declaró. No había ningún equipo de comunicaciones en este momento de la campaña.

Hicks confirmó durante su testimonio que Trump se centró en la cobertura periodística de la campaña. Lo consultó con Trump antes de hacer declaraciones a la prensa.

El fiscal Matthew Colangelo le preguntó a la exasesora sobre el papel de Michael Cohen en la Organización Trump.

"¿Sabes qué tipo de trabajo hacía?", se le cuestionó. "No específicamente. Sé que estuvo involucrado en un par de acuerdos de licencia para algunos de los proyectos hoteleros y tal vez también en algunas piezas de entretenimiento, como el concurso de Miss Universo", respondió Hicks.

Hicks describió a Trump y al exeditor del The National Enquire David Pecker como "amigos". Lo conoció en un trabajo anterior y se volvió a conectar con él más tarde, cuando trabajó con Trump. "Sabía que eran amigos", indicó. Hicks no recuerda cuándo se enteró de eso, pero dijo que "en algún momento me di cuenta de ello".

También recordó que estuvo presente en las llamadas telefónicas entre Pecker y Trump durante la campaña, incluso poco después de que el National Enquirer publicara un artículo sobre Ben Carson.

Trump "los felicitó por el excelente reportaje", dijo Hicks. Lo llamó "digno del Pulitzer".

Se le preguntó a Hicks si alguna vez entró y salió de la oficina cuando Donald Tump se reunía con David Pecker, exeditor del National Enquirer, en la Torre Trump. "No tengo ningún recuerdo de eso", testificó.

La exasesora dijo que no ha estado en contacto con Trump desde el verano u otoño de 2022. Ella y Trump habían hablado a diario en 2015.