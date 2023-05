Terror en Georgia por otra ola de asesinatos

El tirador mató a su madre de 50 años y a su abuela de 74 en dos casas vecinas y mató a una mujer de 41 años en un restaurante McDonald´s en el centro de Moultrie, dijo a The Associated Press el forense del condado de Colquitt, C. Verlyn Brock. Dijo que el pistolero, de 26 años, se pegó un tiro.

Las tres mujeres parecían haber recibido varios disparos, según el forense.

"No puedo por mi vida entender qué lo provocó de esa manera", dijo Brock en una entrevista telefónica.

Brock se negó a revelar los nombres de los asesinados y dijo que su oficina todavía estaba trabajando para notificar a los familiares.

McDonald´s dijo que la mujer asesinada en su restaurante era una gerente, pero la compañía no la nombró. Brock dijo que no sabía si el pistolero y el gerente de McDonald´s se conocían.

La policía de Moultrie llamó a la Oficina de Investigación de Georgia para que tomara la iniciativa en la investigación del caso, lo que a menudo sucede con los delitos mayores en Georgia. Hasta el jueves por la noche, el GBI había emitido un comunicado en el que solo decía que había habido "múltiples muertes" en diferentes lugares.

"Estamos trabajando para obtener más información y localizar a algunos testigos adicionales", escribió en un correo electrónico el agente especial a cargo de GBI, Jamy Steinberg.

Jerry Goodwin vivía al lado del pistolero y su madre y dos puertas más abajo de la abuela. Le dijo a The Associated Press el jueves que su esposa escuchó disparos antes de la 1 am del jueves, mientras él dormía. Goodwin dijo que el joven que vive al lado salió y disparó un arma un día antes mientras gritaba algo, y que la policía de Moultrie respondió.

Sin embargo, parece que la policía no respondió de inmediato el jueves. Goodwin dijo que la policía y una ambulancia llegaron justo antes de las 6 am, y la ambulancia se llevó inmediatamente a una persona. Dijo que el forense luego recuperó dos cuerpos más.

Goodwin dijo que no conocía bien a sus vecinos, aunque el hombre había ido a su casa después de mudarse hace varios años para pedir consejo sobre cómo instalar una cerca.

"Nunca lo había visto lastimar a nadie o tratar de lastimar a alguien antes de esto", dijo Goodwin.

Tanner Strickland, residente de Moultrie, dijo que conocía a dos de las mujeres asesinadas.

"Ambos fueron dos de las personas más increíbles con las que he tenido el placer de estar", dijo Strickland a WALB-TV . "Ambos iluminan cualquier habitación en la que entran. Ambos realmente tienen corazones de oro".

Sabrina Holweger, que trabaja en la oficina de un optometrista al lado de McDonald´s, le dijo a AP que ella y un compañero de trabajo llegaron al trabajo antes de las 8 a.m. y encontraron el cuerpo de una mujer baleado y tirado en la entrada del restaurante, con la policía pululando alrededor.

"Fue realmente aterrador no saber si se habían pegado un tiro", dijo Holweger.

Ella dijo que la policía bloqueó una calle principal que corre frente al McDonald´s en la ciudad de 15,000 habitantes.

Holweger dijo que la mujer que murió en el restaurante era la gerente de la madrugada y que el tirador había sido un empleado allí. Holweger dijo que parecía que el hombre mató a la mujer cuando ella abrió la puerta para dejarlo entrar para el turno de la mañana.

George Suárez, propietario y operador de McDonald´s en Moultrie, dijo que el restaurante permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

"Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado gerente de restaurante, y nuestros corazones están con todas las víctimas de este acto de violencia sin sentido", dijo Suárez en un comunicado proporcionado por la oficina corporativa de McDonald´s en Chicago.