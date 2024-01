Mexicano graba terremoto en Japón y le sorprende reacción de la gente

CIUDAD DE MÉXICO

Por medio de TikTok, el usuario @mauviajero compartió el curioso video donde se aprecia a decenas de personas comer y pasear por una establecimiento de comida, ignorando el terremoto que se estaba presentando.

"Temblor en Tokio, Japón, y la gente como si nada pasara", se lee en la descripción del video.

Sin embargo, lo que llamó la atención del hombre fue la reacción de las personas. "Ve cómo se mueve y nadie hace nada (...) Y sigue, eh. Yo llevo grabando ya más de un minuto".

Aunado a ello, al percatarse que el temblor continuó por muchos segundos, dijo: "No seas mam... Ve a nadie le preocupa (...) O, ¿estaremos mareados tú y yo, güey?".

Hasta el momento, el video cuenta con 406 mil reproducciones, más de 21 mil "likes" y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social:

"Pero qué tal cuando llega Godzilla", "El verdadero: no corro, no grito, no empujo", "Esa es la confianza de que sabes que el edificio no se caerá", "Sus construcciones son más seguras que intentar evacuar", "Diferencias enormes de culturas", son algunas reacciones de internautas.

Por su parte, el tiktoker Nova narró cómo vivió el temblor en el país asiáticos y aseguró que "duraba demasiado". En México, bueno... siento que no me tocó el epicentro (en Japón). Dicen que siete punto y algo, pero aquí nada más estuvo como (movimientos laterales), pero duraba demasiado. Neta, los temblores aquí en Japón duran demasiado".

En tanto, el influencer detalló que el se encontraba retirado de la zona del epicentro; sin embargo, el terremoto lo dejó sorprendido.