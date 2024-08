¿Por qué llaman ´Tampon Tim´ a Walz?

"Tampon Tim", así se burlan los republicanos de Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia, pero los demócratas, incluyendo a Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y excandidata demócrata a la Casa Blanca, respondieron así.

Stephen Miller, exasesor del expresidente Donald Trump, posteó en X: "En realidad, eligió a Tampon Tim".

Chaya Raichik, quien dirige la cuenta de redes sociales de extrema derecha, Libs of TikTok, editó con Photoshop la cara de Walz en una caja de tampones Tampax.

"Tampon Tim es, sin duda, el mejor apodo político de todos los tiempos", posteó la comentarista conservadora Liz Wheeler. "Es tan... tremendamente efectivo. En una palabra, te dice TODO lo que necesitas saber sobre el peligroso radicalismo de Tim Walz".

NPR recuerda que "el apodo hace referencia a una ley que Walz, el gobernador de Minnesota, firmó el año pasado, requiriendo que las escuelas públicas proporcionen productos menstruales, incluyendo toallas sanitarias y tampones, a las estudiantes desde el 4º hasta el 12º grado".

Sin embargo, "los republicanos discreparon con el lenguaje de la legislación, que reconoce que las personas que menstrúan no son necesariamente mujeres y que no todas las mujeres tienen periodos. Algunos opositores intentaron, sin éxito, limitar la ley únicamente a baños para mujeres y de género neutro", indicó el The Philadelphia Inquirer.

La ley entró en vigor en enero y también ha sido ampliamente celebrada y convirtió a Minnesota en uno de los 28 estados que aprobaron leyes que dan a los estudiantes acceso a productos menstruales. Como señaló NPR, como presidente, Trump firmó un paquete de 2018 que exige que las prisiones federales los proporcionen.

"Bajo Walz (...) Minnesota fue uno de los primeros estados en proteger la atención de afirmación de género a través de una orden ejecutiva, mientras que otros estados prohibieron o limitaron el acceso a ella", recordó el The Philadelphia Inquirer.

Después de que Harris anunciara a Walz como su compañero de fórmula, la portavoz de campaña del expresidente Donald Trump, Karoline Leavitt, lo criticó por apoyar la ley y repitió puntos de conversación comunes del Partido Republicano y tropos transfóbicos sobre la atención que afirma el género:

"Esta ley ejemplifica lo que podemos lograr cuando escuchamos a los estudiantes para abordar sus necesidades", posteó la representante demócrata del estado de Minnesota, Sandra Feist. "¡Estoy emocionado de ver la representación de MN en la parte superior del boleto! #TampónTim".

Hillary Clinton también respondió: "Qué amable por parte del bando de Trump ayudar a dar a conocer la política compasiva y de sentido común del gobernador, Tim Walz, de brindar servicios gratuitos, productos menstruales, a estudiantes de escuelas públicas de Minnesota. Hagamos esto en todas partes".