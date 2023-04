Talibán mata al autor intelectual del atentado suicida en el aeropuerto de Kabul

ASESINADO EN BATALLA

Inicialmente, ni los EE. UU., ni aparentemente los talibanes, sabían que el autor intelectual estaba muerto. Fue asesinado durante una serie de batallas a principios de este mes en el sur de Afganistán entre los talibanes y la filial del grupo Estado Islámico, según varios funcionarios.

Pero en los últimos días, la inteligencia estadounidense confirmó "con gran confianza" que el líder del Estado Islámico había sido asesinado, dijo un alto funcionario de la administración.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos de inteligencia.

Durante el fin de semana, el ejército de EE. UU. comenzó a informar a los padres de los 11 infantes de marina, el marinero y el soldado que murieron en la explosión en Abbey Gate, y compartieron la información en un chat de mensajería grupal privado. El padre de uno de los infantes de marina dijo que la muerte del asesino de su hijo trae poco consuelo.

"Pase lo que pase, no traerá de vuelta a Taylor y lo entiendo", Darin Hoover, el padre del sargento. Darin Taylor Hoover, en una llamada telefónica con The Associated Press.

"Casi lo único que su madre y yo podemos hacer ahora es ser su defensor. Todo lo que queremos es la verdad. Y no lo estamos consiguiendo. Esa es la parte frustrante".

Hoover dijo que él y la madre de su hijo, Kelly Henson, han pasado el último año y medio lamentando su muerte y rezando para que la administración de Biden rinda cuentas por el manejo de la retirada.

Agregó que los marines solo le proporcionaron información limitada y no identificaron al líder del Estado Islámico ni dieron las circunstancias de su muerte. Los funcionarios estadounidenses se negaron a proporcionar muchos detalles debido a las sensibilidades en la recopilación de inteligencia.

El funcionario de la administración dijo que era su "responsabilidad moral" informar a las familias de las víctimas que el "autor intelectual" y la "mayor responsable del ataque al aeropuerto" habían sido sacados del campo de batalla. El funcionario agregó que los funcionarios de inteligencia determinaron que el líder "seguía siendo un conspirador y supervisor clave" para el grupo.