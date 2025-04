Casa Blanca dice que "prevalecerán sobre litigios sin fundamento"

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró que "prevalecerán sobre los litigios sin fundamento", luego de que la Corte Suprema estadounidense suspendiera la deportación de venezolanos desde Texas.

"El presidente Trump prometió al pueblo estadounidense que utilizaría todas las medidas legales para eliminar la amenaza de inmigrantes ilegales terroristas, como los miembros de TdA, de nuestro país", posteó Leavitt en X, refiriéndose al grupo criminal Tren de Aragua.

"Estamos seguros de que finalmente prevaleceremos frente a la avalancha de litigios sin fundamento presentados por activistas radicales que se preocupan más por los derechos de estos extranjeros terroristas que por los del pueblo estadounidense", indicó la portavoz de la Casa Blanca, quien reposteó un mensaje del periodista Bill Melugin, de Fox News.

Melugin dice que "según un alto funcionario del gobierno de Trump, estos son algunos de los presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua detenidos en Texas, a quienes el gobierno planeaba deportar antes de que la Corte Suprema interviniera y bloqueara la medida anoche. Todos tienen antecedentes penales o cargos penales importantes".

La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió el sábado la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión salvadoreña decretada en virtud de una ley del siglo XVIII.

"Se ordena al gobierno no expulsar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos de Estados Unidos hasta nueva orden de esta corte", decretó el tribunal.

La decisión responde a la apelación de emergencia presentada por abogados de derechos humanos con tal de frenar la deportación de migrantes actualmente retenidos en un centro del estado de Texas, en el sur.

"El asunto está actualmente pendiente ante el Quinto Circuito. Tras la acción del Quinto Circuito, se invita al procurador general a presentar una respuesta a la solicitud ante este tribunal lo antes posible".

"Invitar al gobierno a responder, en lugar de ordenarlo, es un lenguaje habitual. Pero pedir una respuesta 'lo antes posible' no es una instrucción que los veteranos observadores del tribunal reconocieran. No era un lenguaje superficial", reportó el medio The New York Times.