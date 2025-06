Guerra en Sudán desencadena crisis alimentaria y lucha por sobrevivir

EL CAIRO, Egipto

Con Sudán sumido en la guerra y millones de personas tratando de encontrar algo que comer, muchos recurren a las malas hierbas y las plantas silvestres para calmar las punzadas de hambre. Las hierven en agua con sal porque, simplemente, no hay nada más.

Agradecido por el sustento que le proporcionaba, un maestro jubilado de 60 años compuso un poema de amor sobre una planta llamada jadija koro. Era "un bálsamo para nosotros que se extendía por los espacios del miedo", escribió, y evitó que él y muchos otros murieran de hambre.

A.H., quien habló bajo la condición de que no se usara su nombre completo por temor a represalias de las partes en conflicto por hablar con la prensa, es una de las 24,6 millones de personas que sufren una grave inseguridad alimentaria en Sudán, casi la mitad de la población, según la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria. Los trabajadores humanitarios afirman que la guerra disparó los precios en los mercado, limitó el reparto de ayuda y redujo las tierras agrícolas en un país que en su día fue el granero del mundo.

Sudán entró en guerra en abril de 2023, cuando las tensiones latentes entre el ejército y la fuerza paramiliar rival, Fuerzas de Apoyo Rápido, derivaron en combates en la capital, Jartum, y se extendieron por todo el país. Más de 20.000 personas han muerto desde entonces, casi 13 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares y muchos quedaron al borde de la hambruna en lo que los trabajadores humanitarios consideraron la mayor crisis alimentaria del mundo.

La inseguridad alimentaria es especialmente grave en zonas de la región de Kordofán, las montañas de Nuba y Darfur, donde el Consejo Noruego para Refugiados no tiene acceso a El Fasher y al campamento Zamzam, indicó Mathilde Vu, una trabajadora humanitaria del grupo con sede en Puerto Sudán. Algunos sobreviven con apenas una comida al día, que suelen ser gachas de mijo. En Darfur del Norte, algunas personas llegan a chupar carbón para aliviar el hambre.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llamó el viernes al líder del ejército, el general Abdel-Fattah Burhan, y le pidió un alto el fuego de una semana en El Fasher para permitir el reparto de ayuda. Burhan accedió, según un comunicado del ejército, pero se desconoce si las FAR aceptarán la tregua.

Según A.H., la distribución de ayuda solía proporcionarles un ligero alivio. Su esposa y sus hijos viven en Obeid y también luchan para lograr comida suficiente debido a los altos precios en el mercado.

Su poema continuaba: "Eras un mundo que enviaba amor en un tiempo estéril. Eras una mujer tejida con hilos del sol. Eras el sándalo y el jazmín y una revelación de verde, resplandeciente y anhelante."

Combates restringen los viajes, agravan la inseguridad alimentaria

El ministro sudanés de Agricultura, Abu Bakr al-Bashari, dijo en declaraciones al canal de noticias Al-Hadath en abril que no hay indicadores de hambruna en el país, aunque sí hay escasez de alimentos en las zonas controladas por los paramilitares de las FAR.

Pero Leni Kinzli, portavoz del Programa Mundial de Alimentos en Sudán, afirmó que 17 áreas en Gezeira, la mayor parte de la región de Darfur y Jartum, incluyendo Jebel Aulia, están en riesgo de hambruna. Cada mes, más de cuatro millones de personas reciben asistencia del PMA, incluyendo 1,7 millones en zonas en situación o riesgo de hambruna, añadió.

El estado sufre dos conflictos: uno entre las Fuerzas de Apoyo Rápido y el ejército, y otro con el Movimiento Popular de Liberación del Norte, que lucha contra el ejército y tiene vínculos con las FAR, lo que hace casi imposible acceder a alimentos, agua potable o medicinas.

No puede viajar a Obeid, en Kordofán Norte, para estar con su familia porque las FAR bloquearon las carreteras. La violencia y los saqueos han hecho que los desplazamientos sean peligrosos, por lo que los residentes se ven forzados a no moverse de sus vecindarios, lo que limita su acceso a los alimentos, de acuerdo con trabajadores humanitarios.

A.H. debería recibir una pensión de jubilación del gobierno, pero el proceso es lento, por lo que no ingresos estables. Solo puede enviar a su familia alrededor de 35 dólares semanales que gana con trabajos temporales, lo cual dice que no es suficiente.

Hassan, otro residente de Kordofán del Sur en Kadugli, aseguró que el estado se ha convertido en una "gran prisión para ciudadanos inocentes" debido a la falta de alimentos, agua, refugio, ingresos y servicios de atención primaria provocada por el asedio de las FAR.

En la zona donde vive, las organizaciones internacionales y de base fueron prohibidas por el gobierno local, apuntó Hassan, quien pidió ser identificado solo por su nombre por temor a represalias por hablar en público desde una zona que suele verse envuelta en choques armados.

En esta situación, los residentes comieron las plantas por desesperación.

"Gemirías para dar vida a un antídoto cuando la oscuridad se nos aparecía a través de la ventana del miedo", escribió A.H. en su poema. "Eras la luz, y cuando nuestras lágrimas nos llenaron los ojos, eras el néctar."

Asequibilidad de los alimentos

Vu advirtió que tener la capacidad económica para acceder a los alimentos es otro desafío constante debido al constante alza de los precios en los mercados. La escasez de dinero en efectivo llevó al Consejo Noruego para Refugiados a reemplazar este tipo de ayudas por vales. Además, las autoridades monopolizan algunos mercados y alimentos esenciales como el maíz, la harina de trigo, el azúcar y la sal solo se venden con autorización de las fuerzas de seguridad, indicó Hassan.

Mientras tanto, en el suroeste de Sudán, los residentes de Nyala, la capital de Darfur del Sur, viven de los cultivos, pero la superficie agrícola están disminuyendo debido a los combates y a la falta de recursos.

Hawaa Hussein, que está desplazada en el campamento de El Serif desde 2004, contó a la AP que aprovechan la temporada de lluvias, pero carecen de recursos agrícolas esenciales como semillas y tractores para cultivar frijoles, cacahuetes, sésamo, trigo y weika — okra en polvo seco.

Hussein, que es abuela y vive con ocho miembros de su familia, dijo que reciben un paquete con alimentos —que contiene lentejas, sal, aceite y galletas— cada dos meses. A veces, con la ayuda de líderes de la comunidad, compra cosas en el mercado.

"En el campamento hay muchas familias, solo la mía tiene cinco niños, y por eso la ayuda no es suficiente para todos... tampoco puedes comer mientras tu vecino pasa hambre y necesidad", dijo.

El Serif alberga a casi 49.000 desplazados, manifestó el líder cívico del campamento, Abdalrahman Idris, a la AP. Desde que comenzó la guerra en 2023, han acogido a más de 5.000 recién llegados. En los últimos tiempos se ha incrementado la cantidad de gente que llega allí desde la región de Jartum, que el ejército sudanés anunció que tomó en mayo.

"Los alimentos que llegan al campamento representan apenas el 5% de la necesidad total. Algunos necesitan trabajo e ingresos. Ahora la gente solo hace dos comidas, y algunos no pueden alimentar a sus hijos", agregó.

En Darfur Norte, al sur de El Fasher, se ubica el campamento Zamzam, uno do de los puntos más afectados por la hambruna y la reciente escalada de violencia. Un trabajador humanitario de las Salas de Respuesta de Emergencia, que antes estaba en el campo y pidió no ser identificado por temor a represalias, aseguró a la AP que la ola de violencia más reciente se cobró la vida de varias personas y dejó a otras sin hogar.

Casi nadie pudo permitirse comprar alimentos en el mercado, donde una libra de azúcar alcanza las 20.000 libras sudanesas (33 dólares), y una barra de jabón las 10.000 (17 dólares).

Los últimos ataques en Zamzam agravaron la situación humanitaria y tuvo que marcharse a una zona más segura. Algunos ancianos, embarazadas y niños han muerto de hambre y falta de tratamiento médico, dijo un trabajador humanitario, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. No ofreció la cifra exacta de fallecidos.

La situación en Zamzam es terrible, "como si la gente estuviera en el corredor de la muerte", agregó.

Pero A.H. terminó su poema con esperanza:

"Cuando la gente se enfrentó y la muerte llenó las plazas de la ciudad, tú, koro, eras un símbolo de vida y un título de lealtad", dijo.