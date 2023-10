Taiwán investiga a empresas sospechosas de vender chips a Huawei

HONG KONG

La ministra de Asuntos Económicos, Wang Mei-hua, dijo el viernes que la investigación determinará si las empresas han violado las normas que prohíben las ventas de tecnología y equipos confidenciales a China.

El ministerio de Asuntos Económicos convocó a proveedores de semiconductores y servicios fabriles para interrogarlos después que un informe de la agencia Bloomberg sostuvo que trabajan con Huawei para construir una red de fábricas de chips.

Se indagará si las empresas exportaron tecnologías o productos con aplicaciones militares incluidos en la lista de Bienes Estratégicos de Alta Tecnología de Taiwán, de acuerdo con la agencia taiwanesa China News Agency y otros medios.

Indicaron que la revendedora de materiales semiconductores Topco Scientific Co.; la constructora de ambientes asépticos L&K Engineering Co.; la firma de construcción y diseño United Integrated Services Co. y la proveedora de sistemas químicos Cica-Huntek Chemical Technology Taiwan Co. son sospechosas de proveer equipos o servicios a Huawei.

De resultar culpables de violar las normas, se les podrían aplicar multas de hasta 25 millones de dólares taiwaneses (777.665 dólares).

Los ambientes asépticos y otros equipos y servicios de alta tecnología son cruciales para el proceso de fabricación de chips de computadora.

De momento, las cuatro empresas no han respondido a los pedidos de declaraciones.

Wang dijo que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología anunciará próximamente una lista de tecnologías que requieren medidas de control para impedir que se envíe tecnología de semiconductores a China. El gobierno tomará en cuenta factores de seguridad nacional y aspectos técnicos para decidir las medidas que impondrá, agregó la ministra.

Días atrás, Wang dijo durante una audiencia legislativa que las cuatro empresas proveyeron servicios fabriles de baja tecnología, tales como tratamiento de aguas residuales y protección ambiental y no brindaron servicios críticos a Huawei.

Pero Wang les recordó a las empresas que si usan tecnología y equipos estadounidenses, no podrán cooperar con firmas incluidas en la Lista de Entidades de Estados Unidos, que prohíben hacer negocios con una empresa en la lista sin una autorización para hacerlo.

Huawei fue incluida en la lista del Departamento de Comercio en 2019. Estados Unidos afirma que la empresa constituye un riesgo para la seguridad y facilitaría el espionaje chino, algo que Huawei niega.