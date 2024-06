50% de estadounidenses aprueba la condena a Trump, de acuerdo a sondeo

NUEVA YORK. — Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses aprueban del reciente fallo judicial contra Donald Trump, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. El sondeo muestra algunas vulnerabilidades potenciales, así como la persistencia en su apoyo, mientras Trump trata de ser el primer estadounidense hallado culpable de un delito grave en ganar la presidencia.

A menos de cinco meses de las elecciones, la encuesta presenta un retrato de una nación con opiniones firmemente establecidas en torno al divisivo expresidente republicano.

En general, las posturas hacia Trump y hacia el presidente demócrata Joe Biden se mantienen igual respecto de donde estaban antes de que Trump fue declarado culpable por un jurado en Nueva York en un caso donde se le acusó de pagar para silenciar denuncias en su contra.

Pero el sondeo también sugiere que el caso Trump es una debilidad más entre los republicanos desilusionados. Si bien la mayoría de la gente sabe del fallo judicial, los independientes son menos propensos a prestar atención y tienen una opinión más neutra, indicando que podrían ser persuadidos antes de los comicios.

Nancy Hauser, una independiente de 74 años y residente de West Palm Beach, Florida, opinó que, con base en lo poco que supo del juicio, aprueba de la condena a Trump. El veredicto, dijo, sugiere que Trump sería capaz de incurrir en actividad ilegal si regresa a la Casa Blanca.

"Siento que, si has sido hallado culpable de un delito, especialmente de un delito grave, ¿cómo podrás estar a cargo de un país?", dijo Hauser.

Pero también tiene inquietudes sobre Biden, especialmente por su edad y por su manejo de la economía y de la guerra en Israel. Biden tiene 81 años, mientras que Trump cumple 78 el viernes.

"No estoy segura de por quién votar", dijo Hauser. "Eso es lo triste".

En términos generales, los adultos estadounidenses son más propensos a aprobar del veredicto contra Trump que desaprobar, según el sondeo a 1.115 adultos en todo el país realizado la semana después de que se dictó el fallo el 30 de mayo, y antes de que Hunter Biden, el hijo del presidente, fue hallado culpable de tenencia ilegal de armas el martes.

Aproximadamente 3 de cada 10 personas desaprueban moderada o fuertemente el veredicto, y 2 de cada 10 no aprueban ni desaprueban. Los porcentajes fueron similares entre los votantes registrados, con aproximadamente la mitad diciendo que el veredicto fue apropiado.

Hay menos consenso entre republicanos con respecto al veredicto, comparado con los demócratas. Alrededor de 6 de cada 10 republicanos desaprueban moderada o fuertemente del fallo, mientras que un 15% aprueba y 2 de cada 10 ni aprueban ni desaprueban. Entre los demócratas, como contraste, más de 8 de cada 10 aprueban moderada o fuertemente.

Alrededor de la mitad de los estadounidenses dicen que el fallo tuvo motivaciones políticas, mientras que un porcentaje similar opina lo contrario. Casi la mitad de los republicanos que tienen una opinión desfavorable de Trump no consideran que el fallo tuviera fines políticos, comparado con menos de uno de cada 10 que tienen una opinión positiva de él.

Las opiniones generalizadas hacia Trump apenas cambiaron.

Aproximadamente 6 de cada 10 adultos estadounidenses tienen una opinión desfavorable de Trump, lo que se acopla a una encuesta AP-NORC realizada en febrero. Cuatro de cada 10 tienen una opinión favorable hacia Trump, también un porcentaje que prácticamente no ha variado respecto de febrero.

Las cifras son igualmente decepcionantes para Biden: 4 de cada 10 adultos estadounidenses tienen una opinión favorable de él y 6 de cada 10 tienen una opinión desfavorable.

Ron Schwartz, un habitante de Dallas de 59 años que se describe como un republicano moderado, dijo que Trump es "probablemente culpable" aunque cree que la política probablemente fue un factor en el caso.

Dijo que las acusaciones contra Trump no deberían haber sido felonías, un nivel penal que inhabilita a la persona de votar o poseer armas en muchos estados. Aun así, Schwartz planea votar por Trump, como hizo en las últimas dos elecciones, a pesar de tener serias reservas sobre el carácter del expresidente.

"Creo que es un ser humano repugnante", dijo Schwartz, "pero tiene algunas políticas buenas y buenas ideas".

Los independientes están divididos: 4 de cada 10 tienen un punto de vista positivo, mientras que un porcentaje similar tiene un punto de vista negativo. Casi la mitad no tenía una opinión fuerte hacia el veredicto: ni aprueba ni desaprueba.

Cassi Carey, una independiente de 60 años que vive en un suburbio de Milwaukee, dijo que el veredicto no refleja bien para Trump, aunque reconoce que ella no le prestó mucha atención a los detalles del caso.

"Creo que Trump sería terrible para el país por lo divisivo que es", señaló Carey. También lamentó la edad avanzada de Biden, quien cumplirá 82 años en noviembre.

"Alguna vez en mi vida quisiera votar a favor de un candidato y no simplemente por estar en contra del otro", dijo.

En términos generales, los estadounidenses son más propensos a ver el veredicto contra Trump como perjudicial para la nación.

Aproximadamente 4 de cada 10 adultos lo describieron como algo perjudicial, mientras que un tercio dijo que fue algo bueno y 2 de cada 10 dijeron que ni lo uno ni lo otro. En cuanto al sistema democrático estadounidense, aproximadamente 4 de cada 10 dicen que el fallo fue algo bueno, y alrededor del mismo porcentaje dice que fue algo malo.

Trump sigue siendo abrumadoramente rechazado por los demócratas: 9 de cada 10 tienen una opinión desfavorable de él, y 8 de cada 10 dicen que su opinión es "muy desfavorable".

Oscar Baza, un demócrata de 29 años, inmigrante mexicano que vive en Los Ángeles, dijo que aprueba del veredicto contra Trump porque "muestra que el proceso judicial funcionó apropiadamente".

"Creo que es sumamente preocupante que él esté en la boleta", dijo Baza. "Si has sido convicto de 34 cargos de lo que sea, probablemente no deberías ser líder de nada, probablemente deberías estar yendo a terapia".