Se estrella avión en río de Alaska con dos pasajeros a bordo

CIUDAD DE MÉXICO.- Un avión Douglas DC-4 se estrelló en un río en Alaska, tras lo que comenzó una operación de rescate. La aeronave se estrelló después de las 10:30 horas luego de despegar del aeropuerto internacional de Fairbanks, reportó el medio británico Metro.

Había dos personas a bordo, dijo la Administración Federal de Aviación en un correo electrónico a The Associated Press. No hubo información inmediata sobre sus condiciones.

Un testigo dijo que escuchó una fuerte explosión y vio una aeronave sobrevolando el lugar con un motor en llamas, escuchó lo que parecía otra explosión y un estrépito, seguido de una gran columna de humo, reportó el medio.

Los agentes dijeron en un comunicado que la gente debería evitar el área de Fairbanks donde ocurrió el accidente. Un portavoz del Aeropuerto Internacional de Fairbanks añadió: "Reconocemos la situación actual que involucra al avión Douglas DC-4 en el río Tanana, cerca de Kallenberg Road.

"Los policías estatales de Alaska están liderando activamente la respuesta y estamos cooperando con ellos".