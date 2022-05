Rusos y ucranianos luchan calle por calle

Las fuerzas rusas se adentraron en una ciudad del este de Ucrania de enorme importancia estratégica y combatieron el lunes calle por calle con los soldados ucranianos en batallas que el alcalde aseguró han dejado a la ciudad "completamente destruida" y han obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares.

Analistas militares describieron los combates en Sievierodonetsk como parte de una carrera contra el tiempo para el Kremlin, que aseguran quiere completar su captura de la región industrial de Donbás antes de que lleguen más armas de Occidente para reforzar las defensas ucranianas.

Las armas de Occidente ya ayudaron a las fuerzas de Kiev a frustrar el avance ruso hacia la capital en las primeras semanas de la guerra. Dicho fracaso obligó a Moscú a replegarse, reagruparse y buscar un objetivo más limitado de capturar en Donbás, donde separatistas prorrusos ya controlaban grandes extensiones del territorio y han estado en combate con fuerzas ucranianas durante los últimos ocho años.

En los últimos días, los combates se han centrado en Sievierodonetsk, en una batalla que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha llamado "indescriptiblemente complicada". Los ataques incesantes de la artillería rusa han destruido infraestructura vital y dañado el 90% de los inmuebles. Además, la ciudad que tenía 100.000 habitantes antes de la guerra ha quedado en buena medida sin servicios de luz y comunicaciones.

AUMENTAN VÍCTIMAS

"El número de víctimas aumenta hora tras hora, pero no hemos podido contar los muertos y heridos en medio de los combates callejeros", declaró el alcalde Oleksandr Striuk a The Associated Press en una entrevista telefónica. Añadió que las tropas de Moscú avanzaron unas cuantas cuadras más hacia el centro de la ciudad.

UE dividida en cuanto a embargo petrolero

Los gobernantes de la Unión Europea no lograron el lunes un acuerdo para imponerle un embargo petrolero a Rusia, y el presidente ucraniano Zelenskyy les pidió dejar de lado sus diferencias y aprobar un paquete de sanciones largamente aplazado con el que se aplicaría mayor presión económica sobre Moscú para que detenga la guerra.

El bloque ya ha impuesto 5 rondas de sanciones a Rusia debido a la guerra. Ha penalizado a más de 1.000 personas, entre ellas al presidente ruso Vladimir Putin y a altos funcionarios de su gobierno, así como a oligarcas partidarios del Kremlin, bancos y el sector del carbón, entre otros.