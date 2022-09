Rusia estaría comprando proyectiles de artillería a Corea del Norte: Inteligencia de EU

Fuentes oficiales estadunidenses citadas por este medio han indicado que la decisión de Moscú de recurrir a Irán y Corea del Norte parar obtener armamento es una muestra de que las sanciones y los mecanismos de control de exportaciones están dañando la capacidad de Rusia para obtener este tipo de suministros.

Estados Unidos no ha dado detalles sobre las armas o la cantidad que habría sido obtenida por Rusia de Corea del Norte y el propio 'The New York Times' destacó que no es posible verificar de forma independiente esta compra, si bien un funcionario estadounidense ha agregado que las autoridades rusas planean continuar con estas transacciones.