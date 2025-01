Fallece exactor infantil a causa de la tragedia en Los Ángeles

Por: El Universal

Enero 12, 2025 - 06:44 p.m.

El actor australiano Rory Callum Sykes, quien fue una estrella infantil en los años 90, murió a causa de los incendios que están azotando Los Ángeles desde el miércoles 7 de enero.

El artista, de 32 años, se encontraba en una cabaña familiar en Malibú cuando las llamas alcanzaron la propiedad.

Fue su madre, Shelley Sykes, quien compartió la lamentable noticia a través de redes sociales: "Con gran tristeza tengo que anunciar la muerte de mi precioso hijo. Estoy totalmente destrozada", reconoció, reflejando el profundo dolor que siente.

Shelley, autora de libros, explicó a "10 News First" que intentó ayudar a su hijo, pero no logró contactar a los servicios de emergencia a tiempo: "Me dijo 'Mamá, déjame', y ninguna madre puede abandonar a su hijo".

La madre relató que su brazo roto le dificultó auxiliarlo, y aunque logró encontrar una estación de bomberos cercana a la cabaña, los bomberos no tenían agua para apagar el fuego. "Cuando ellos me trajeron de vuelta, la cabaña estaba quemada hasta los cimientos", dijo.

Detalló que en el Distrito Municipal de Agua de Las Vírgenes se cortó el suministro de agua, lo que obligó a al menos 50 bomberos a continuar sus labores sin este recurso esencial.

En un comunicado publicado en la plataforma X, Shelley añadió: "Su mamá, sus mascotas que son pavos reales, Edgee y Mickie, y todos sus fans de alrededor del mundo lo echarán muchísimo de menos".

La causa de muerte de Rory Callum, quien padecía parálisis cerebral y nació ciego, fue por intoxicación con monóxido de carbono.

¿Quién es Rory Callum Sykes?

El actor nació en Gran Bretaña, pero creció en Australia y más recientemente vivía en Estados Unidos junto a su madre.

De niño, Rory apareció en el programa británico "Kiddy Kapers", presentado por Shelley, donde comenzó a destacar en los medios hablando sobre cómo era vivir con una discapacidad. Más tarde, se convirtió en orador motivacional.

Rory, junto con su madre, fundó una organización sin fines de lucro llamada Happy Charity, enfocada en promover esperanza, felicidad y salud. También era un gran admirador de Apple; la cabaña que se incendió estaba decorada con los últimos dispositivos de la marca.

Fue descrito como un hombre valiente que desde niño enfrentó numerosas operaciones y tenía dificultades para caminar. "A pesar del dolor, todavía estaba entusiasmado por viajar por el mundo conmigo, desde África hasta la Antártida", escribió Shelley en su mensaje.