Critican empresarios de EU imposición de aranceles

Congresistas y empresarios de Estados Unidos criticaron la amenaza del Presidente Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos y subrayaron que la revisión del T-MEC, el próximo año, es una oportunidad para evitar "desastres comerciales".

Al participar en el Diálogo Binacional: Socios para la Prosperidad de América del Norte, organizado por el diputado morenista Pedro Haces, la congresista por el Estado de California, Nannet Barragán, dijo que espera que los aranceles no entren en vigor el próximo 2 de abril y que ambas naciones hagan todo lo posible por evitar esa medida.

Tras declarar que las amenazas de Trump no son la manera de tratar a vecinos y amigos como México, aseguró que los aranceles significarían un impuesto que le va a costar al pueblo norteamericano, por lo que la revisión del T-MEC será una oportunidad clave para mejorar la estabilidad del comercio entre ambas naciones y evitar desastres comerciales.

Sostuvo que la amenaza de los aranceles dificulta la relación de Estados Unidos con sus socios comerciales porque genera desconfianza, de ahí que la revisión del tratado comercial debe ser también una oportunidad para fortalecer el diálogo.

Homero Tristan, abogado del despacho Tristan and Cervantes Law, consideró que resolver el tema de la migración requiere entender que las leyes de Estados Unidos no están funcionando y que el problema no es causado por países como México o Venezuela, sino por un sistema de atención aplicado por ese país, el cual no ha cambiado desde 1986.

Indicó que si bien la Administración Trump amenaza con deportar entre 15 y 20 millones de migrantes indocumentados, la realidad es que Estados Unidos no cuenta con la logística necesaria para ejecutar algo así.

Detalló que durante la Administración de Joe Biden el número de deportaciones fue de casi 55 mil personas al mes, pero en el actual Gobierno la cifra bajó a 37 mil por mes, debido a que las autoridades no cuentan con la capacidad para detener a 40 mil personas a la vez.

El abogado dijo que la solución al tema migratorio requiere que México y Estados Unidos se sienten a hallar la manera de ejecutar un sistema de migración que beneficie a ambos países, porque es una realidad que el esfuerzo de los migrantes ha contribuido al crecimiento económico del país del norte.

Flower Cantu-Kelley, presidenta de Kansas City Hispanic Chamber, consideró que el actual es un momento crucial para las economías de México y de Estados Unidos.

Recordó que el T-MEC es más que un acuerdo comercial, ya que es también un símbolo de colaboración y prosperidad compartida en América del Norte, porque ha fortalecido los lazos económicos y ha sentado las bases para una integración más competitiva y exitosa.

Reconoció que México está posicionado como el socio ideal para Estados Unidos, gracias a su ubicación estratégica, pero también los costos competitivos, los acuerdos comerciales sólidos que estimulan la inversión, generan empleos y fomentan la innovación y el acceso a la mano de obra capacitada.

No obstante, advirtió que esas oportunidades vienen acompañadas con responsabilidades, por lo que subrayó la importancia de invertir en infraestructura, educación y seguridad para liberar todo el potencial del nearshoring.

Pedro Matar, director general de Coordinación Política de la Cancillería, aseguró que la relación comercial entre ambos países va mucho más allá de la imposición de aranceles o una disputa ideológica.

"Tengan la certeza de que México esté listo para trabajar con el gobierno de Estados Unidos bajo los principios de respeto y soberanía", afirmó.

Dijo que si bien los aranceles no son la solución a los problemas en la relación bilateral, México cuenta con estrategias y un plan de respuesta.

Recordó que se han intensificado los esfuerzos contra el crimen organizado, lo que ha llevado al aseguramiento de 40 toneladas de droga entre octubre de 2024 y febrero de 2025, se han desplegado 10 mil elementos de la Guardia Nacional en aduanas y la frontera norte, el flujo migratorio se redujo 73 por ciento entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, 192 laboratorios han sido desmantelados y 11 mil 600 personas detenidas.

"Tomando todo esto en cuenta, reitero: la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) maneja una política exterior que siempre ha mantenido que nuestra relación más importante es y seguirá siendo con nuestro país vecino del norte, Estados Unidos", sostuvo.

Carlos Candelaria, titular de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Evaluación de la Secretaría de Economía, aseguró que existe confianza en el país y una muestra de ello, dijo, es el portafolio de inversiones, que lleva más de 290 millones de pesos.