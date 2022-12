FBI recibió un aviso previo sobre el tirador en un bar gay de Colorado Springs

PISTA

La divulgación del FBI sobre la pista, proporcionada en un comunicado a The Associated Press, crea una nueva línea de tiempo para cuando las fuerzas del orden público fueron alertadas por primera vez sobre Anderson Lee Aldrich como un peligro potencial.

El FBI no dijo quién dio la pista el 17 de junio de 2021 ni nada sobre la información que se proporcionó.

Al día siguiente, la policía fue alertada cuando los abuelos de Aldrich salieron corriendo de su casa en Colorado Springs y llamaron al 911, diciendo que Aldrich estaba construyendo una bomba en el sótano y los había amenazado con matarlos.

Los detalles del caso permanecen sellados, pero una declaración jurada de arresto verificada por AP detalla cómo Aldrich estaba molesto porque los abuelos se mudaban a Florida porque se interpondría en los planes de Aldrich de realizar un tiroteo masivo y un atentado con bomba.

Los abuelos estaban preocupados por Aldrich incluso antes de la llamada al 911, según el documento, y la abuela les dijo a las autoridades que ella y su esposo habían estado "viviendo con miedo" debido a las "recientes amenazas homicidas de Aldrich hacia ellos y otros".

En una historia del domingo, The Denver Gazette citó a un familiar no identificado que dijo que el abuelo llamó al FBI el día antes de la amenaza de bomba. El tiroteo es el crimen más reciente que genera dudas sobre si el FBI se apresura demasiado a cerrar casos que involucran a personas que han mostrado tendencias violentas.

Como parte de la investigación del FBI, la agencia dijo que se coordinó con la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, que respondió a la llamada del 18 de junio de 2021 de los abuelos de Aldrich y arrestó a Aldrich, que ahora tiene 22 años, por delitos graves de amenaza y cargos de secuestro. Pero aproximadamente un mes después de recibir la pista, el FBI cerró su evaluación de Aldrich, quien no es binario y usa pronombres ellos/ellos.

"Con los cargos estatales pendientes, el FBI cerró su evaluación el 15 de julio de 2021", dijo el FBI.

Esos cargos fueron retirados más tarde por razones desconocidas. Según la ley de Colorado, los casos que son desestimados por los fiscales o un juez se sellan automáticamente para evitar que las personas arruinen sus vidas si no terminan siendo procesadas. Las autoridades han citado la ley al negarse a responder preguntas sobre el caso, pero una coalición de organizaciones de medios, incluida AP, ha pedido a la corte que revele los registros. Una audiencia está prevista para el jueves.

Un portavoz de la oficina del alguacil, el sargento. Jason Garrett, se negó a comentar sobre la declaración del FBI o si su agencia tenía algún consejo sobre Aldrich antes de su arresto en 2021, citando la ley de sellado.

El tiroteo en el Club Q ocurrió más de un año después, justo antes de la medianoche del 19 de noviembre, cuando Aldrich abrió fuego tan pronto como ingresaron al club, disparando indiscriminadamente con un rifle estilo AR-15 mientras usaba un chaleco balístico, según una declaración jurada de arresto que se escribió el día después del tiroteo pero que no se abrió hasta el miércoles por la noche.

Aldrich mató a cinco personas e hirió a otras 17 antes de que un veterano del ejército derribara al atacante.

La declaración jurada no proporciona ninguna información nueva sobre lo que motivó a Aldrich, pero dice que expresaron remordimiento al personal médico poco después del tiroteo y dijeron que habían estado despiertos durante cuatro días, según los policías que custodiaban su habitación en el hospital.

No incluye nada más sobre lo que Aldrich pudo haberle dicho a los investigadores.

El documento también incluye una imagen del video de vigilancia del club que muestra una explosión saliendo del cañón del rifle cuando Aldrich ingresó al club.

La madre de Aldrich le dijo a la policía que se suponía que iban a ir al cine a las 10 p. m. esa noche, unas dos horas antes del ataque, pero dijo que Aldrich se había ido antes de esa hora y que tenían que hacer un recado rápido.

El FBI ahora está ayudando a investigar el tiroteo. Xavier Kraus, un ex vecino de Aldrich y su madre, le dijo a AP el miércoles que los agentes lo entrevistaron en los últimos días sobre un sitio web de libertad de expresión creado por Aldrich que presenta una serie de publicaciones violentas, que glorifican la violencia y el racismo.

"Estaba destinado a que las personas vayan y digan prácticamente lo que quieran, con la excepción de las dos reglas: no enviar spam y no usar pornografía infantil", dijo Kraus. "Si hubiera sabido en qué se iba a convertir, eso habría tocado una fibra diferente en mí".

Kraus dijo que después de que se retiraron los cargos de amenaza de bomba, Aldrich comenzó a jactarse de haber recuperado las armas y una vez le mostró a Kraus dos rifles de asalto, chalecos antibalas y rondas incendiarias.

Kraus dijo que Aldrich "hablaba de balas que podrían atravesar una armadura de grado policial". Dijo que parecía que Aldrich esperaba que alguien entrara a su casa.

Una evaluación del FBI es el nivel más bajo, menos intrusivo y la etapa más elemental de una investigación del FBI. Dichas evaluaciones se abren de manera rutinaria después de que los agentes reciben una pista, y los investigadores enfrentan rutinariamente el desafío de analizar cuál de las decenas de miles de pistas recibidas cada año podría generar una amenaza viable.

Ha habido varios ejemplos de alto perfil en los que el FBI ha recibido información sobre un pistolero antes de un tiroteo masivo. Un mes antes de que Nikolas Cruz matara a 17 personas en una escuela secundaria de Florida, la oficina recibió una advertencia de que había estado hablando de cometer un tiroteo masivo.

Un hombre que masacró a 49 personas en un club nocturno de Orlando en 2016 y otro que detonó bombas en las calles de la ciudad de Nueva York el mismo año fueron examinados por agentes federales, pero las autoridades determinaron más tarde que no justificaban un escrutinio continuo de las fuerzas del orden.

Las pautas del FBI destinadas a equilibrar la seguridad nacional con la protección de las libertades civiles imponen restricciones sobre los pasos que los agentes pueden tomar durante la fase de evaluación.

Los agentes, por ejemplo, pueden analizar información de bases de datos gubernamentales y búsquedas en Internet de fuente abierta, y pueden realizar entrevistas durante una evaluación.

Pero no pueden recurrir a técnicas más intrusivas, como solicitar una intervención telefónica o comunicaciones por Internet, sin mayores niveles de aprobación y una base más sólida para sospechar de un delito.

Cada año se abren más de 10.000 evaluaciones. Muchos se cierran en cuestión de días o semanas cuando el FBI concluye que no existe una amenaza criminal o de seguridad nacional, o una base para un escrutinio continuo. El sistema está destinado a garantizar que una persona que no haya violado la ley no permanezca bajo un escrutinio perpetuo por una mera corazonada, y que el FBI pueda reservar sus recursos para amenazas reales.