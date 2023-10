Con Trump buscando la presidencia, Melania renegocia acuerdo nupcial

CIUDAD DE MÉXICO

Sin embargo, de acuerdo con medios del país, ella también ha estado más que entretenida... renegociando los términos de su acuerdo nupcial.

De acuerdo con la revista Page Six, del medio The New York Post, "durante el último año, Melania y su equipo han estado negociando silenciosamente un nuevo acuerdo pos-nupcial entre ella y Donald Trump".

Fuentes consultadas por el medio señalaron que Melania, de origen eslovaco, quiere cambiar los términos del acuerdo prematrimonial que firmaron con Trump cuando se casaron, en 2005. Los constantes escándalos de su marido, como sus affairs, que han dado paso a juicios, y la decisión del magnate de contender otra vez por la presidencia en 2024, cambian totalmente lo que ella firmó y quiere "adaptaciones".

Mientras algunos medios hablaban de la posibilidad de que Melania solicitara el divorcio, Page Six afirma que Melania está dispuesta a quedarse con Trump y volver a representar el papel de primera dama, pero a cambio de "obtener y mantener un mayor fideicomiso para su hijo, Barron", único hijo en común que tiene la pareja, de 17 años. Melania también estaría solicitando incrementar su fortuna y actual número de propiedades.

"Esta es al menos la tercera vez que Melania renegocia los términos de su acuerdo matrimonial", dijo la fuente a la revista.





La negociación también busca proteger a Melania y a su hijo, y garantizar su futuro ante los problemas legales de Trump, quien en estos días enfrenta un juicio que podría costarle la dirección de la Organización Trump y la prohibición de hacer negocios en Nueva York, además de un pago por 250 millones de dólares que reclama la fiscalía, que lo acusa de haber emprendido fraude en sus negocios. Sus hijos Donald Jr. y Eric también están acusados en este caso.

"Me consta que ella quería que le proporcionara más dinero y, según tengo entendido, hay una cantidad específica mínima que se supone que Barron debe recibir", dijo la fuente del New York Post.

Desde que Trump dejó la presidencia, en enero de 2021, pocas veces se ha visto a Melania con él. Ni siquiera cuando anunció que buscaría nuevamente la presidencia, aunque Trump afirma que se mantienen unidos.

Melania ha tenido que soportar que se ventile la vida sexual de Trump en público y sus infidelidades, sin contar con que varios de los juicios en su contra podrían terminar con él tras las rejas. Es por eso que decidió "blindarse" junto con su hijo, dijo la fuente a Page Six.

Trump se mantiene como el aspirante favorito entre los republicanos para obtener la candidatura presidencial con miras a las elecciones 2024. Melania, que se caracterizó como una primera dama alejada del foco público, poco interesada en destacar y totalmente distinta de lo que fue su antecesora, Michelle Obama, no está muy entusiasmada con la posibilidad de tener que volver a ejercer ese rol. "Eso no estaba en el contrato", se podría decir.