Impacto de las declaraciones del papa en la comunidad LGBTQ+

CIUDAD DEL VATICANO

El papa León XIV hizo críticas a lo que llamó el “estilo de vida homosexual” y al papel de los medios de comunicación al promover la aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo que contradicen la doctrina católica, en comentarios realizados en 2012 cuando era el prior general agustino en Chicago.

Los informes sobre los comentarios hechos en ese año surgieron después de la elección del cardenal estadounidense Robert Prevost como sucesor del papa Francisco. El nuevo pontífice tomó el nombre de León XIV.

Los comentarios fueron “decepcionantes”, expresó Francis DeBernardo de New Ways Ministry, un grupo con sede en Estados Unidos que aboga por una mayor inclusión de los católicos LGBTQ+ en la Iglesia.

“Oramos para que, en los 13 años que han pasado, 12 de los cuales fueron bajo el reinado del papa Francisco, el corazón y la mente (de León) hayan evolucionado de manera más progresista en temas LGBTQ+, y adoptaremos la actitud de esperar y ver si eso ha sucedido”, manifestó DeBernardo en un comunicado.

En un video de 2012 proporcionado al Servicio de Noticias Católicas, la agencia noticiosa de la conferencia episcopal de Estados Unidos, se presenta el discurso de Prevost ante el Sínodo Mundial de Obispos, con un fondo de imágenes de series de televisión y películas populares.

“Los medios de comunicación occidentales son extraordinariamente efectivos en fomentar entre el público general una enorme simpatía por creencias y prácticas que están en contra del evangelio, por ejemplo, el aborto, el estilo de vida homosexual, la eutanasia”, dijo Prevost.

Destacó “cómo las familias alternativas compuestas por parejas del mismo sexo y sus hijos adoptados son retratadas de manera tan benigna y simpática en los programas de televisión y el cine hoy en día”.

Cuando se convirtió en cardenal en 2023, el Servicio de Noticias Católicas le preguntó si sus opiniones habían cambiado. Reconoció el llamado del papa Francisco a una iglesia más inclusiva, diciendo que el difunto pontífice “dejó muy claro que no quiere que las personas sean excluidas simplemente por las decisiones que toman, ya sea de estilo de vida, trabajo, forma de vestir o lo que sea”.

Pero subrayó que la doctrina no había cambiado, en línea con la postura de Francisco. “Y la gente aún no ha dicho (que) buscamos ese tipo de cambio”, dijo Prevost. “Pero estamos buscando ser más acogedores y abiertos, y decir que todas las personas son bienvenidas en la iglesia”.

El jueves por la noche, en sus primeras declaraciones como papa, León habló sobre construir puentes y el amor de Dios para todos.

El reverendo James Martin, un jesuita estadounidense que fundó un ministerio de contacto con la comunidad LGBTQ+, dijo que tal invitación a la inclusión y la bienvenida era importante y consideró la elección de Prevost por parte de los cardenales como “brillante”.

“Es humilde, reservado, directo, confiable. Creo que aporta una gran experiencia no solo (de) su largo tiempo en Perú trabajando con los pobres, sino también en el Vaticano”, dijo Martin. “Es poco común encontrarse con alguien que realmente es humilde y no finge serlo. Y es auténtico. Y eso realmente cimentó mi respeto por él. Siempre me trató con gran respeto, dignidad, amistad. Es un hombre de pocas palabras, y diré que cuando hablaba, la gente escuchaba”.

Francisco, más que cualquiera de sus predecesores, transmitió de manera incremental a través de sus acciones, declaraciones formales y comentarios casuales ocasionales que quería que la iglesia fuera un lugar más acogedor para las personas LGBTQ+. Sin embargo, su papado terminó con la misma doctrina central que heredó para las personas de esa comunidad: La Iglesia Católica aún rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo y condena cualquier relación sexual entre parejas gays o lesbianas como “intrínsecamente desordenada”.

GLAAD, un grupo de defensa LGBTQ con sede en Estados Unidos, instó al nuevo pontífice a “construir sobre el progreso” realizado por su predecesor.

“La Iglesia Católica Romana se encuentra en el umbral de un capítulo nuevo, esperanzador e inclusivo. Con el liderazgo del papa León XIV, hay una oportunidad extraordinaria para inspirar a miles de millones en todo el mundo y abrazar aún más a las personas LGBTQ con compasión, dignidad y amor”, dijo en un comunicado la presidenta y directora ejecutiva de GLADD, Sarah Kate Ellis.