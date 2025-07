Antonio Garza propone soluciones para la migración en la frontera

El ex Embajador de Estados Unidos en México Antonio Garza consideró que la solución al problema migratorio es "alejar los problemas de la frontera de la frontera".

Durante su participación en el foro "Beyond Borders Immigration & the Texas Economy", organizado por La Texas Lyceum, una organización sin fines de lucro y no partidista, el diplomático dijo que se deben flexibilizar los mecanismos de asilo para desahogar la carga de lo agentes fronterizos.

También, propuso en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México continuidad en las políticas migratorias y reforzar las acciones a nivel local de todas las corporaciones involucradas con el flujo de extranjeros, como las de salud y educación.

Además, subrayó que hay que "ser cínico" para resolver el problema de la fuerte carga migratoria, priorizando el bienestar de Estados Unidos.

Se trata, explicó, de ser estratégico para asegurar que suficientes extranjeros permanezcan en su País para participar con los retos diarios de generar bienestar y riqueza.

Garza fue Embajador en México de 2002 a 2009 durante la presidencia del republicano George W. Bush, sucediendo a Jeffrey Davidow, y le tocó llevar la relación bilateral durante las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, donde fue clave en temas como comercio, seguridad fronteriza y migración.

Garza, posterior a su labor diplomática, fue consejero de MoneyGram International, Americas Technology Acquisition Corp., así como sociedades de cartera estadounidense de BBVA.

Es Doctor en Jurisprudencia por la Facultad de Derecho de la Universidad Metodista del Sur y Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Texas en Austin.

Durante su charla, moderada por el académico LeRoy Cavazos-Reyna, sostuvo que la migración ha sido un problema permanente entre ambas naciones desde hace décadas.

En el caso de su país, consideró, el rechazo a los extranjeros se agudizó tras el atentado contra las Torres Gemelas, en Nueva York, el 11 de septiembre 2001.

Desde el inicio de la década de los 2000, explicó, los migrantes pasaron de ser prácticamente invisibles a ser un poco más notorios, ocupando espacios en las escuelas públicas, salas de urgencias y clínicas de maternidad.

Al ser cuestionado sobre la marcha contra la gentrificacón del fin de semana pasado, Garza explicó que los mexicanos "están enojados" por la normalización del idioma inglés en una de la colonias cercanas al centro de la capital.

Justificó el descontento al explicar que se han dado fenómeno como el que en la colonia Condesa es difícil encontrar un libro en español.

La Texas Lyceum es conocida por promover liderazgo y diálogo público sobre temas críticos estatales en Texas.

Como parte de sus eventos trimestrales, organizó el foro "Beyond Borders Immigration & the Texas Economy" con varios oradores relacionados a las relaciones exteriores y que cuenta con varias sedes, así como visitas a museos en la Ciudad de México, e incluso, recepción en la casa del actual Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.